Barra dopo Non è l'arena: "Lucarelli? Non difendo chi ha massacrato la mia famiglia". E interviene Santamaria

Polemica intorno a Francesca Barra, accusata sui social di non aver difeso Selvaggia Lucarelli dalle parole pesanti di Fabrizio Corona durante l'ultima puntata di "Non è l'arena". "E' una non giornalista (...) - ha gridato l'ex agente fotografico - Da parte sua accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po' di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do". Parole che da più parti sono state giudicate sessiste e che hanno scatenato la rete: "Dov'è la solidarietà tra donne?".

La giornalista lucana ha replicato in serata alle accuse arrivate dopo la messa in onda del talk. Lo ha fatto via social, rispondendo ad alcuni utenti che la incalzavano sulla questione. "Selvaggia Lucarelli è stata offesa e non hai detto nulla. Ma la solidarietà tra donne? Solo quando ti candidi per il Pd? Mi spiace mi hai deluso", ha scritto una donna sotto al suo ultimo post. E lei ha risposto: "Io difendo le vittime e prescindere dal genere. Non chi ha massacrato me e la mia famiglia. Si informi".

Santamaria e Chef Rubio in sostegno della Barra

Ad intervenire anche il marito, l'attore Claudio Santamaria: "Ma scusa, se una donna offende me in un programma tv, gli uomini presenti dovrebbero schierarsi in mia difesa? Dov'era la solidarietà femminile quando quella lì massacrava Francesca con una valanga di falsità e cattiverie gratuite? E in più, a qualcuno è venuto in mente che ciò che ha detto Corona poteva essere la verità e non una battuta?". Parole a cui si è aggiunto il commento di Chef Rubio (anch'esso in tensione con la Lucarelli): "E' questo quello che non capiscono, perle ai porci". Santamaria: "E' proprio vero, la verità è per pochi". Barra: "Maiali maschilisti rosiconi misogini e pure razzisti tie'. Non c'entra niente e dunque sui social è il commento giusto" (con smile divertito).

Lucarelli non parla ma "retwitta"

La Lucarelli non ha ancora commentato direttamente la vicenda, limitandosi a "retwittare" via social alcuni attacchi alla Barra. In molti hanno riportato alla mente il durissimo ritratto della scrittrice fatto da Selvaggia quando era candidata del PD al collegio uninominale di Matera.

