Non è l'Arena, Lucarelli rompe il silenzio: durissimo attacco a Corona, Giletti e ospiti

Selvaggia Lucarelli replica alle dure parole riservatele da Fabrizio Corona durante l'ultima puntata di "Non è l'arena". Lo fa con un post pubblicato sul Facebook il mattino dopo la messa in onda del talk e non risparmia attacchi al conduttore Massimo Giletti e agli ospiti.

La replica di Selvaggia Lucarelli

"Quindi un pluricondannato per un’infinità di reati che sta ancora scontando una pena va in tv celebrato come una star - scrive la Lucarelli - Quella che ha svelato che nascondeva i soldi nel controsoffitto per evadere il fisco in un articolo su Il Fatto (quando Corona era ancora LIBERO e poteva affrontarla comodamente, ma tacque) è una che ha dell’astio perché voleva fare sesso con lui. ‬I miei complimenti a ospite, conduttore e parterre divertito e plaudente. ‪Un’autentica celebrazione della legalità e del rispetto per le donne.". Quindi l'invito a leggere Il Fatto Quotidiano, giornale per cui scrive: "‪Il resto domani su Il Fatto".

Nella puntata di ieri, il nome della Lucarelli è stato tirato in ballo più volte. Queste, in particolare, le parole di Corona che hanno dato adito a polemiche: “La non giornalista Selvaggia Lucarelli fa un'inchiesta che non può fare. Quando dici che io ho soldi a casa di una signora, secondo voi, la prima cosa che ti vengono a fare? È un'estorsione. Chi scrive sui giornali deve pesare le sue parole. La signorina in questione, quando io ho fatto la pseudorissa, ha dichiarato sul giornale che erano le 23 quando è successo e mi dovevano arrestare. Erano le 8 di sera. Dovevano prenderla e cacciarla dall'Ordine dei Giornalisti”. Infine, il commento di pessimo gusto: “Accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po' di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”.