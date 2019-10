'Non è la d'Urso' cambia giorno: le parole di Scheri, direttore di Canale 5

'Live - Non è la d'Urso' cambia giorno di messa in onda. Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma ufficiale arriva attraverso una nota diffusa da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Lo show condotto da Barbara d'Urso, con gli "uno contro tutti" che vedono protagonisti i vip, andrà in onda ogni lunedì in prime time abbandonando quindi la domenica sera.

"Ancora una volta Barbara, con “Live - Non è la d’Urso” ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5 - spiega Scheri in una nota alla stampa - Per questo motivo, visto lo spostamento di “GF VIP” a gennaio 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il suo serale “Live - Non è la d’Urso” nel lunedì della rete ammiraglia Mediaset. Una serata importante per noi, tradizionalmente dedicata ai grandi show. Come il suo. E Barbara, che non arretra mai davanti alle sfide, non si è sottratta: dopo l’ultima puntata alla domenica, il 20 ottobre, dal 28 debutta al lunedì, sempre su Canale 5, in diretta, in prima serata".