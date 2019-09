Non è la d’Urso, scontro tra Salvini e Asia Argento: “Mi hai dato della mer*a”

(Matteo Salvini affronta Asia Argento a 'Live Non è la d'Urso)

La seconda puntata del programma domenicale di Canale 5 'Live – Non è la D’Urso' ha scatenato scintille tra l’ospite Matteo Salvini e i cinque vip che più lo hanno attaccato nel corso dei suoi 14 mesi come ministro degli Interni.

Il primo scontro della serata è stato quello con Asia Argento, tornata su uno scambio social avuto con Salvini che ha riaperto vecchi rancori. "Si ricorda che mi aveva offerto una camomilla dopo il suicidio del mio fidanzato?", ha chiesto la figlia di Dario Argento: "Io le avevo scritto un insulto, perché ha disertato il 25 aprile". Pronta la risposta del leader della Lega: "Le sembra normale dire mer*a ad un ministro? Secondo lei è normale? Non è una critica, ma un insulto gratuito".

Ma lo scontro non si è certo placato: "Si rende conto che ha sdoganato l’odio sociale?" ha affermato ancora Asia che, per placare il pubblico che in studio rumoreggiava: "sono una signora...", ha esclamato, frase che è stata un assist per il suo l’interlocutore. “Una signora che dice ‘Salvini merda’...", la replica del leader della Lega: "Avevo invitato Asia Argento bere una camomilla, sapete perché? Aveva scritto #Salvinimmerda. Ma a lei sembra normale scrivere così a un ministro? I miei genitori mi hanno dato un’educazione diversa", le parole di Salvini rilanciate su Twitter mentre era in diretta su Canale 5.

#Salvini: avevo invitato Asia Argento bere una camomilla, sapete perché? Aveva scritto #Salvinimmerda. Ma a lei sembra normale scrivere così a un ministro? I miei genitori mi hanno dato un’educazione diversa.

📺 #nonèladurso @LiveNoneladUrso pic.twitter.com/cZkm7c7ZbJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 settembre 2019





Alla fine, però, dopo tanto risentimento così manifestato, ecco arrivare il selfie della pace tra Asia Argento e Matteo Salvini con tanto di didascalia "Bacioni. M." Tutto è bene quel che finisce bene, insomma....

Salvini vs Parietti: nuovo round a ‘Live – Non è la d’Urso’

Agli attacchi di Asia Argento si sono aggiunti quelli di Alba Parietti, anche lei agguerrita verso l’ex ministro. "Gli sbarchi non sono mai stati bloccati", ha detto la showgirl; "Negli ultimi anni siamo scesi da 180.000 dall’epoca Renzi a 5.000 sbarchi. E soprattutto ho più che dimezzato morti e dispersi", la risposta di Salvini che poco prima aveva chiarito: "Io non ho nemici se non gli scafisti, trafficanti di esseri umani. In Italia vivono 5 milioni di stranieri che portano rispetto, pagano le tasse, mandano i figli a scuola. Loro sono miei fratelli. Io ce l’ho solo con clandestini e delinquenti che sono qua per fare casino".

"Lei ad agosto ha deciso di sfasciare il governo, poi però vorrebbe inciuciare con le stesse persone con cui ha rotto...", ha incalzato ancora Parietti. "La sovranità appartiene al popolo", la risposta del leader della Lega: "Io adoro chi non la pensa come me. Adoro il confronto. Onoro profondamente chi ha combattuto per la libertà nel nostro Paese. Non torneranno più né il fascismo né il comunismo, non torneranno le dittature né di destra né di sinistra".

A difendere Salvini, Iva Zanicchi che ha esaltato il suo impegno, la sua instancabile dedizione al lavoro e il suo essere padre straordinario. A fine serata, il commento conclusiovo dell’esperienza televisiva di Matteo Salvini è arrivato via social: “Grazie del sostegno e dell’affetto, fantastico anche il calore del pubblico: comunque è bello confrontarsi, sempre e ovunque! La spocchia la lasciamo ad altri”

Reduce da Canale 5 con Barbara D’Urso e gli ospiti “sferati”!

Grazie del sostegno e dell’affetto, fantastico anche il calore del pubblico: comunque è bello confrontarsi, sempre e ovunque! La spocchia la lasciamo ad altri 😊#nonèladurso@LiveNoneladUrso @carmelitadurso pic.twitter.com/gOgZWKlw9d — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 settembre 2019