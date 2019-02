‘Non mentire’, Alessandro Preziosi commosso: "Quella scena mi ha toccato il cuore”

La prima delle tre puntate della fiction ‘Non mentire’ andata in onda domenica 17 febbario ha appassionato milioni di telespettatori per la trama avvincente - remake del telefilm britannico ‘Liar’ - e per l’intensa interpretazione di Alessandro Preziosi e Greta Scarano.

In effetti, per gli attori protagonisti ricoprire i ruoli di Andrea Molinari e Laura Nardini non è stato semplice: immedesimarsi nella vicenda intricata che ruota attorno a una presunta violenza sessuale ha comportato molta fatica anche a livello emotivo, dettaglio che entrambi hanno confidato in una intervista al settimanale Di Più Tv.

‘Non mentire’, Alessandro Preziosi commosso: “Toccato nel profondo del cuore”

Per Alessandro Preziosi particolarmente emozionante si è rivelata una scena della serie ‘Non mentire’, quella con il giovane Riccardo De Rinaldis Santorelli, l’interprete di Luca, figlio del chirurgo.

“Il primo giorno di lavoro ero emozionatissimo. Girare questa storia è stato davvero appassionante, soprattutto una scena”, ha dichiarato l’attore. “La scena in cui Luca ha appena scoperto che sono stato denunciato per violenza carnale e io devo convincerlo della mia innocenza. Sarà il fatto che Riccardo ha quasi 20 anni, pressapoco l’età del mio figlio più grande…”.

“Recitare quella scena così intensa guardandolo dritto negli occhi mi ha toccato nel profondo del cuore. Non nascondo che mi sono addirittura commosso”, ha aggiunto Preziosi che ha due figli, Andrea Eduardo – avuto dall’ex Rossella Zito – ed Elena, nata dal rapporto con la collega Vittoria Puccini.

“Poi ci sono state scene anche più difficili, soprattutto dal punto di vista fisico”, ha spiegato l’interprete di Andrea e, come lui, anche la collega Greta Scarano ha riscontrato lo stesso tipo di intenso coinvolgimento.

‘Non mentire’, Greta Scarano: “Ci ho messo tutta me stessa”

“Tante volte mi sono commossa veramente mentre recitavo: ci ho messo tutta me stessa”, è stata la dichiarazione di Greta Scarano che nella serie ‘Non mentire’ interpreta l’insegnante di liceo Laura: “Spero che anche il pubblico possa emozionarsi come ci siamo emozionati noi”.

‘Non mentire’, la trama

Dopo il successo dell’esordio, la seconda puntata di ‘Non mentire’ va in onda domenica 24 febbraio in prima serata su Canale 5.

La storia è ambientata a Torino e parla di Laura, amata insegnate di un liceo, che ha appena concluso la sua relazione con Tommaso, quando Andrea, stimato chirurgo padre di uno dei suoi studenti, le chiede di uscire. La serata scorre in modo piacevole: sembrerebbe un appuntamento perfetto se non fosse cha avverrà qualcosa che cambierà per sempre le loro vite, con terribili conseguenze sulle loro famiglie.

Laura sostiene di essere stata violentata da lui, mentre Andrea afferma di aver avuto con lei un rapporto consenziente. A mettere in dubbio entrambe le versioni sono i segreti del loro passato.