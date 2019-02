‘Non mentire’, trama e anticipazioni della nuova serie su Canale 5

Parte stasera, domenica 17 febbraio in prima serata su Canale 5, la nuova fiction ‘Non mentire’ con Alessandro Preziosi e Greta Scarano.

Tre le puntate previste per la serie prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori, che è un remake di ‘Liar’, telefilm inglese trasmesso in Italia su Nove. La fiction ‘Non mentire’ è stata diretta Gianluca Maria Tavarelli tra Roma e Torino ed è un thriller che saprà come appassionare il suo pubblico.

‘Non mentire’, la trama

La storia è ambientata a Torino. Laura, amata insegnate di un liceo, ha appena concluso la sua relazione con Tommaso, quando Andrea, stimato chirurgo padre di uno dei suoi studenti, le chiede di uscire. La serata scorre in modo piacevole: sembrerebbe un appuntamento perfetto se non fosse cha avverrà qualcosa che cambierà per sempre le loro vite, con terribili conseguenze sulle loro famiglie.





‘Non mentire’, anticipazioni prima puntata

Laura e Andrea si incontrano per caso davanti alla scuola e Andrea riesce timidamente a strappare un appuntamento a Laura: tra i due c'è feeling, la serata è piacevole e finisce a casa di Laura. La mattina dopo, però, mentre Andrea racconta al suo collega Nicola (Simone Colombari) della bellissima serata e del suo desiderio di rivedere Laura, la donna si sveglia sconvolta e corre dalla sorella Caterina (Fiorenza Pieri): è sicura che Andrea l'abbia violentata e vuole denunciarlo.

Caterina, determinata nel voler aiutare la sorella, incontra di nascosto Tommaso mentre Laura continua a affermare di essere stata violentata e si scontra con la diffidenza degli altri, in particolare quella dei due ispettori Mandelli (Duccio Camerini) e Alajmo (Claudia Potenza), costretti a fare i conti con la mancanza di prove oggettive e con i ricordi vaghi di Laura.

Andrea, scioccato per l'attacco pubblico che Laura gli ha fatto sui social, tenta di capire cos'è accaduto e le telefona, ascoltando i deliri della donna sul modo in cui Andrea l'avrebbe violentata. Le indagini sono a un punto fermo, perché le due verità si scontrano e sono entrambe convincenti. Laura, sicura di avere ragione, prova a farsi giustizia da sola ma dal suo passato arriva un uomo, Donato (Elia Schilton), che vuole raccontare la verità su lei e aiutare Andrea a liberarsi da quelle accuse infamanti.