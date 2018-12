Pomeriggio Cinque, Nozzolino fa scorpacciata di cavallette: video per stomaci forti

(Nel video sopra Nozzolino mangia le cavallette)

Cavallette, grilli e insetti vari. Lo chiamano cibo del futuro, ricco di proteine e amico della salvaguardia del pianeta, ma bisogna ammettere che ci vuole coraggio, soprattutto per noi italiani.

Non si è tirato indietro Francesco Nozzolino, che a "Pomeriggio Cinque" ha accettato l'invito di Barbara d'Urso a mangiare una cavalletta. "Provane una, è come se mangiassi un gambero" gli ha fatto notare la conduttrice, ma "Bucatino" ha voluto strafare: non una, ma tre cavallette tutte insieme, finendo quasi lo spiedino. A giudicare dallo sguardo, però, meglio un piatto di carbonara.