Torna 'Uomini e donne', tutte le anticipazioni: data, tronisti, corteggiatori e news

Torna in onda da lunedì 10 settembre 'Uomini e donne', il talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14,45. Giunto alla 23esima edizione, il programma mantiene al centro i sentimenti e le emozioni dei protagonisti in cerca dell'anima gemella, passando il tempo a dialogare, divertirsi e ballare.

I due Troni

Confermate le due tipologie di trono: quello Classico, dove i giovani protagonisti si mettono alla prova per trovare il grande amore, l'amore della vita; quello Over, che facilita nelle relazioni le persone adulte dandogli l'opportunità di fare nuove e divertenti amicizie con cui frequentarsi anche fuori dallo studio tv e spesso innamorarsi.

Gli opinionisti

Riconfermati alcuni dei volti più noti del programma, come gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti delle novità sarebbero in arrivo.

Trono tradizionale, i nuovi tronisti

I primi nomi sono quelli di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, “rivali” perché entrambi già corteggiatori di Sara Affi Fella che poi ha scelto Luigi, con cui la storia è stata brevissima.

Direttamente dall’ultima edizione di Temptation Island, poi, sarebbero pronte ad occupare il trono Lara Zorzetto, la tentatrice Teresa Langella che si era avvicinata molto ad Andrea Celentano, e Gianpaolo Quarta, uscito dal programma senza la sua Martina Sebastiani che ha iniziato una frequentazione con Andrea Dal Corso.

Trono Over, Dame e Cavalieri

Ignote al momento le dinamiche a proposito di Dame e Cavalieri. Di certa c'è l'assenza di Giorgio Manetti, che si è ufficialmente "dimesso" dal programma dopo tre anni di onorata carriera da play boy e tanti cuori infranti (in primis quello della povera Gemma Galgani.

La produzione

'Uomini e Donne' è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Caporedattore Over Lucia Chiorrini, caporedattore trono Classico Raffaella Mennoia. In regia Laura Basile e Paolo Carcano.