Giornate Cinema Lucano, Massimiliano Morra: "Nuovi progetti e una nuova persona nel cuore" (VIDEOINTERVISTA)

E' un momento intenso per Massimiliano Morra, appagato sia sul versante professionale che dal punto di vista sentimentale. Ospite delle 'Giornate del Cinema Lucano' - la kermesse cinematografica in scena a Maratea dal 22 al 27 luglio - l'attore napoletano rivela a Today di avere in ballo "una fiction e un film", i cui dettagli al momento restano top secret. Altrettanto scaramantico quando il discorso si sposta alla nuova persona che gli è vicino, di cui riusciamo a scoprire solamente che "non fa parte del mondo dello spettacolo" ma che "nonostante questo riesce a capire il mio ambiente e a tenere a bada la gelosia". Sogni nel cassetto? "Interpretare finalmente un personaggio negativo, perché mi hanno sempre affidato ruoli positivi, come il prete e il classico ragazzo della porta accanto", ma la passione più grande resta il teatro, "dove si riesce ad avere un contatto davvero diretto con il pubblico". E poi c'è il desiderio di riprovarci a 'Ballando con le stelle', esperienza scalfita a causa di un incidente stradale: "Tornerei anche domani, perché saper ballare è una dote utile anche a noi attori".