Occhi Blu, corteggiatore di Gemma, è un clamoroso fake? Spunta il nome di un attore famoso

Gemma Galgani potrebbe vedere andare in frantumi anche l'ultimo sogno d'amore. Protagonista della nuova edizione straordinaria di 'Uomini e Donne' - quella 'da remoto', riorganizzata in fretta e furia a causa del coronavirus -, la Dama del Trono Over sta conoscendo via chat alcuni pretendenti, ma uno di questi sarebbe clamorosamente un fake. Si tratta di tale Occhi Blu, uomo con cui Gemma si è rapportata solo via chat e che in realtà... non esisterebbe. L'indizio arriva proprio dalla foto che il misterioso corteggiatore ha inviato alla Dama per farsi conoscere: l'immagine di un bel paio di occhi azzurri che però assomigliano pericolosamente a quelli dell'attore Armie Hammer.

A notare la curiosa somiglianza sono stati alcuni telespettatori del dating show di Canale 5. L'immagine è stata mostrata nel corso dell'ultima puntata, andata in onda oggi pomeriggio, scatenanto su Twitter il gioco delle somiglianze. Impossibile non notare la similarità con l'interprete americano, protagonista di pellicole di tutto rispetto come The social network e Chiamami col tuo nome. Di fronte al caos scoppiato in rete, non è arrivato alcun commento dalla produzione, ma la somiglianza è davvero lampante. Qualora le indiscrezioni venissero confermare, la domanda nascerebbe spontanea: chi si nasconde dietro al romanticissimo Occhi Blu? Un mitomane? Mark Caltagirone? La redazione stessa? Oppure un ex corteggiatore di Gemma che non ha il coraggio di farsi avanti mettendoci la faccia? Lo scopriremo solo vivendo.

Raga, crepo, gli occhi di Occhiblu sono gli occhi di Armie Hammer. Svengo. Armie, dammelo. #uominiedonne pic.twitter.com/enYr7grJhp Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. April 21, 2020