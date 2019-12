'Ognuno è perfetto', le anticipazioni della prima puntata

L'avventura di un gruppo di ragazzi in un viaggio unico che li vedrà attraversare frontiere e sfidare pregiudizi. Su Rai1 arriva la fiction 'Ognuno è perfetto', in onda da lunedì 16 dicembre per tre serate.

Una storia che commuove e fa sorridere grazie a un cast di attori raffinati e amati dal pubblico, tra cui Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera degli Esposti, accompagnati da un irresistibile gruppo di esordienti: Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall'Armi e Valentina Venturin.

'Ognuno è perfetto', la storia

La fuga dei ragazzi, braccati da due adulti che litigano mentre cercano di riportarli a casa, darà vita a una rocambolesca serie di avventure sospese tra dramma e commedia, ma sempre intrise di realismo. Il viaggio sarà per tutti un'occasione di crescita personale, che a volte però avviene anche in modi imprevedibili. Perché è vero che i ragazzi con la Sindrome di Down hanno bisogno dell'aiuto degli adulti, ma questa serie - sei episodi per tre prime serate - racconta che è vero anche il contrario: se si impara davvero a conoscerli, questi ragazzi hanno molto da insegnare a tutti noi.

'Ognuno è perfetto', prima puntata: le anticipazioni

Stanco dell'ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c'è subito una forte intesa. Se per Rick va tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è facile e il suo rapporto con la moglie Alessia vacilla sempre più. A complicare le cose c'è Miriam, proprietaria della fabbrica, che vuole autonomia per i suoi dipendenti disabili, al contrario di Ivan che si comporta da 'mammo ansioso'. Gli equilibri dell'azienda sono però precari e l'esistenza del reparto packaging è messa a rischio da alcuni membri del cda, formato da parenti di Miriam, in cerca di rivincite per questioni passate.

Nel secondo epidosio, nonostante qualche iniziale esitazione, sboccia finalmente l'amore tra Rick e Tina. Rick è sempre più felice e si mostra persino sereno rispetto alla separazione dei genitori. Per un'occasione professionale, infatti, Alessia parte per San Diego. Miriam nel frattempo combatte nel cda con una proposta per salvare il reparto packaging e riesce a vincere. Nuovi ostacoli sono però in arrivo: Tina e sua madre Katarina hanno problemi con il permesso di soggiorno: vengono prelevate e portate via dalla polizia.