Ora o mai più, anticipazioni terza puntata: “Ci sarà un colpo di scena”

Stasera, venerdì 22 giugno, in prima serata su Rai Uno, va in onda il terzo appuntamento con ‘Ora o mai più’, il programma che dà a otto cantanti italiani l’opportunità di rimettersi in gioco dopo un periodo di lontananza dalle scene.

Al timone del programma che sta ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti, c’è Amadeus, conduttore che guida gli artisti nel percorso televisivo insieme ai Maestri che hanno il ruolo di accompagnare i colleghi verso il rilancio artistico.

Anche oggi, la giuria di artisti formata da Patty Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali, Red Canzian, Marco Masini, Michele Zarrillo e Marcella Bella avranno il compito di giudicare le varie esibizioni e di duettare con i protagonisti di questa prima edizione, ovvero Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Francesca Alotta, Valeria Rossi e Stefano Sani.

“Stasera ne vedrete delle belle, qualcuno voterà male e qualcuno bene… Cominciano ad essere importanti le classifiche”, è l’anticipazione che Marcella Bella ha dato ai telespettatori sulla pagina Facebook del programma: “Ci sarà un colpo di scena”, promette ancora la cantante, ‘coach’ di Stefano Sani.

La gara, dunque, entra nel vivo e diventa sempre più avvincente per i concorrenti, presi a cuore dalle loro guide, ovvero Patty Pravo per Massimo Di Cataldo, Loredana Bertè per Alessandro Canino, Fausto Leali per Francesca Alotta, Red Canzian per Marco Armani, Marcella Bella per Stefano Sani. Marco Masini guida il percorso di Lisa, a Orietta Berti il compito di portare alla vittoria Valeria Rossi e infine Michele Zarrillo, a lavoro con I Jalisse.

Il premio per l'artista che si aggiudicherà il punteggio complessivo più alto al termine delle quattro serate sarà la pubblicazione e distribuzione di un cd che comprenderà un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso del programma.