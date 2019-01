"Ora o mai più", al via la seconda edizione: cantanti, giudici e anticipazioni

Dopo il debutto della prima stagione che ha visto il trionfo di Lisa, torna su Rai Uno in prima serata a partire dal 19 gennaio ‘Ora o mai più’, programma che concede ai cantanti che in passato hanno raggiunto la vetta del successo la possibilità di tornare in auge dopo un periodo di oblio.

Al comando della nuova edizione c’è sempre lui, Amadeus, conduttore dello show che quest’anno si trova ad affrontare un osso duro della concorrenza del sabato sera quale ‘C’è posta per te’ e la sua infaticabile timoniera Maria De Filippi.

🎤 8 Cantanti, con una hit di successo alle spalle

⚖ 8 Maestri, con un background musicale forte di decenni

🎖 Alla conduzione, #Amadeus

🔹 ORA O MAI PIÙ, la 2^ edizione, da sabato prossimo, #19gennaio, alle 21:25, su #Rai1 🔹#OraOMaiPiù #12gennaio pic.twitter.com/g9dI5DNWKS — Rai1 (@RaiUno) 12 gennaio 2019





Ora o mai più 2019, anticipazioni

La formula di ‘Ora o mai più’ è quella già collaudata nell’estate del 2018: otto cantanti sono ‘allenati’ da altrettanti coach durante le sei puntate previste che vedranno le loro esibizioni e la loro crescita artistica oggetto dei giudizi. Inoltre, ogni serata vedrà la partecipazione di un superospite diverso che potrà influire sulla competizione con il suo voto.

Ora o mai più 2019: i nuovi giudici

‘Ora o mai più’ rinnova anche il parterre di giudici che guideranno i cantanti in gara: via Patty Pravo e Loredana Bertè (che partecipano al Festival di Sanremo 2019) come pure Marco Masini – coach vincitore della prima edizione con la cantante Lisa – e Michele Zarrillo.

Al loro posto siederanno Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri. Ogni cantante in gara sarà seguito da uno di loro, ma al momento gli abbinamenti non sono stati ancora resi noti. Le esibizioni dei cantanti saranno giudicate dagli stessi coach e dal pubblico in studio.

Ora o mai più 2019, i cantanti in gara

Otto i cantanti che si sfideranno nella seconda edizione di ‘Ora o mai più’, di seguito elencati con il video del loro successo più famoso.

Ora o mai più, chi è Barbara Cola

Insieme a Gianni Morandi conquistò il secondo posto al Festival di Sanremo 1995 con "In amore" (dietro a "Come saprei" di Giorgia)

Ora o mai più, chi è Paolo Vallesi

Indimenticabile i suoi ‘La forza vita’ (1992) e ‘Le persone inutili’

Ora o mai più, chi è Davide De Marinis

Davide De Marinis nell'estate del 1999 scalò le classifiche con il tormentone "Troppo bella".

Ora o mai più, chi è Donatella Milani

Al vertice delle classifiche nel 1983 con "Volevo dirti". Già concorrente lo scorso anno, fu costretta ad abbandonare il reality per motivi famigliari.

Clicca su continua per leggere i cantanti concorrenti di 'Ora o mai più'