"Ora o mai più", Amadeus riporta in tv le vecchie glorie della musica italiana

Non è solo un talent o un programma musicale, "Ora o mai più" è una grande occasione che Amadeus, conduttore e padrone di casa, offre a otto cantanti trascurati dal successo, che avranno la possibilità di tornare alla ribalta su Rai 1 in prima serata.

Si parte venerdì 8 giugno. Quattro puntate nelle quali giocarsi il tutto per tutto. Otto i protagonisti, cantanti che hanno vissuto - in un passato più o meno recente - una stagione di successo. Sono stati interpreti di una hit, di un brano che tutti hanno cantato, di una canzone rimasta scolpita nella memoria, di un successo che ha raggiunto le vette delle classifiche e del gradimento popolare e poi, per i più disparati motivi - personali o professionali - sono stati trascurati dal mercato ed entrati in una zona d'ombra da dove hanno faticato a riemergere.

Per loro ecco finalmente una nuova possibilità, una seconda chance per tornare al grande pubblico e cantare i loro successi. Una vera e propria gara che eleggerà un vincitore, ma allo stesso tempo riporterà tutti alla popolarità. Sfide, interpretazioni e duetti, tutti rigorosamente dal vivo, supportati dalla grande orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

I protagonisti sono assistiti e al contempo giudicati da altrettante icone della musica leggera italiana, cantanti in auge che li sostengono, li indirizzano, li coinvolgono in una nuova avventura all'insegna del successo. Gli otto "Maestri" sono chiamati non solo a supportare i cantanti in gara, a dare loro indicazioni e suggerimenti e ad affiancarli nell'interpretazione di inediti duetti dei loro successi, ma anche a valutare le loro performance esprimendo il proprio giudizio. Alla valutazione dei Maestri si aggiungerà anche la valutazione di 100 appassionati di musica presenti tra il pubblico.

"Ora o mai più", gli 8 cantanti in gara e i maestri

A sfidarsi Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Donatella Milani, Valeria Rossi e Stefano Sani. I maestri sono: Marcella Bella, Loredana Bertè, Orietta Berti, Red Canzian, Fausto Leali, Marco Masini, Patty Pravo e Michele Zarrillo.

"Nessuno più di me può capire cosa significhi quando il telefono non squilla - spiega Amadeus, prontissimo a condurre la sfida - Dopo aver lasciato l'Eredità ho avuto un periodo di buio totale: dalla popolarità sono passato al nulla, poi da Mezzogiorno in Famiglia ho ricominciato e ho avuto anch'io il mio Ora o Mai Più".