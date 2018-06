Ora o mai più, il commovente omaggio a Fabrizio Frizzi

La seconda puntata di Ora o mai più, il nuovo programma condotto da Amadeus, in onda ogni venerdì su Raiuno, in prima serata, ha dedicato una commovente parentesi a Fabrizio Frizzi.

Amadeus ha voluto regalare a Lisa, cantante che ha dovuto lottare contro un tumore al cervello, tra le protagoniste della puntata, un video speciale. Il filmato, risalente addirittura al 1998, mostrava la ragazza – allora giovanissima – e Andrea Bocelli intervistati proprio da Fabrizio Frizzi.

Il video ha emozionato moltissimo la cantante, la quale ha dichiarato: "Quando arrivai ero veramente emozionatissima e lui mi ha fatto sentire a casa". E, all vedere quelle immagini, tutto il pubblico in studio si è alzato in piedi e si è unito in un forte applauso dedicato al conduttore scomparso lo scorso marzo.

Il (doppio) ricordo commosso di Fabrizio

Un momento di forte commozione avvenuto in un giorno che ha un valore particolare per Fabrizio Frizzi. Come Rita Dalla Chiesa ha ricordato attraverso un post su Facebook, infatti, il 15 giugno di 3 anni fa, il conduttore, con l’ex moglie, iniziava l’avventura di La posta del cuore: “Quanto abbiamo riso”, ha scritto la Dalla Chiesa.

Dopo Michelle Hunziker che non ha perso occasione di ricordare Fabrizio Frizzi nel suo Vuoi Scommettere?, arriva Amadeus a omaggiare l’amico e conduttore. E, sicuramente, saranno molto frequenti le occasioni per ricordare e celebrare, ancora, in tv e sui social, il grande Fabrizio.