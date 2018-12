'Ora o mai più', chi sono i coach della seconda edizione

Ora o mai più sta per tornare. La trasmissione condotta da Amadeus andrà in onda dal 19 gennaio, nel prime time del sabato sera, scontrandosi direttamente con C’è posta per te di Maria De Filippi. Una bella sfida per il padrone di casa che si prepara anche ad altri cambiamenti. Grandi modifiche, infatti, sono in corso nella squadra dei coach del programma tv, chiamati ad aiutare gli allievi del talent di Raiuno.

Tutti i coach di Ora o mai più 2

Marcella Bella, Fausto Leali e Orietta Berti sono stati confermati e, a rimpolpare la squadra dei coach, arrivano Ornella Vanoni, Red Canzian, I Ricchi e Poveri, Toto Cotugno e Antonella Rettore. Così, secondo Tv Blog, sarà composto il team dei ‘maestri’ di Ora o mai più.

Nel corso delle 6 puntate – 3 delle quali andranno in onda prima del Festival di Sanremo e altre 3 dopo – vedremo cimentarsi in prove impegnative Silvia Salemi, Donatella Milani, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis, Barbara Cola, Paolo Vallesi e Michele Pecora. A completare la rosa degli allievi sarà, infine, Annalisa Minetti, chiamata a sostituire Anonimo Italiano.

Ora o mai più tornerà in prima serata, con tante nuove sfide canore, dal prossimo 19 gennaio, in prima serata, su Raiuno.