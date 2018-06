'Ora o mai più', Donatella Milani lascia lo show di Rai1: “Mia madre ha pochi giorni di vita”

Dopo una sola puntata, ‘Ora o mai più’ perde un volto e, soprattutto, una voce parte del cast degli otto artisti (qui tutte le informazioni) pronti a rimettersi in gioco dopo un periodo di lontananza dal mondo dello spettacolo.

Si tratta di Donatella Milani, cantante 55enne che ha annunciato di aver dovuto dire addio alla possibilità di proseguire questa nuova avventura per un problema di famiglia molto grave.

Presente nella serata trasmessa ieri e registrata una settimana fa, l’artista toscana, celebre negli anni ’80 per la sua hit 'Volevo Dirti', ha spiegato in un post su Facebook l’opportunità di ritirarsi per via delle precarie condizioni di salute della madre, chiarendo così le voci che si rincorrevano da qualche ora prima.

“Ciao miei cari amici e fans, sto notando che gia' su internet e testate giornalistiche stanno parlando del mio ritiro dalla trasmissione "ora o mai piu". Non scrivono il perche', o come spesso accade s'inventano cose! La verita' e' che Stasera mi vedrete, ma poi in effetti ho dovuto lasciare il programma. La verita' posso dirla solo io...mi sono ritirata perche', mia mamma ha solo qualche giorno di vita! Ed io, ho scelto di stare vicino a lei... e non come qualcuno mi ha proposto: "the show must go on".