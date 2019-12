Un anno dopo 'Ora o mai più' Lisa è furiosa: il messaggio di fuoco ad Amadeus

Dopo anni passati a combattere la sua battaglia più grande, quella contro il cancro, nella primavera dello scorso anno Lisa Panetta, in arte Lisa, era tornata sulle scene con la partecipazione ad 'Ora o Mai più', il talent dedicato a tutti quei cantanti in cerca della loro seconda possibilità. Vincendolo. Ora però l'artista 42enne sembra essere risentita rispetto alle prospettive mancate che la trasmissione le ha riservato. E, su Instagram, lancia un duro affondo: "Tutti mi chiedono se sia vero che 'Ora o Mai Più' dalla prossima edizione si chiamerà 'Ora e mai più' - scrive l'artista - Francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!".

Lisa Panetta, polemica contro Amadeus?

Nessun dettaglio aggiunto sulle ragioni che muovono la sua rabbia, anche se un suggerimento potrebbe arrivare dagli hashtag utilizzati a corredo del messaggio: il nome di Amadeus, conduttore del talent, ma soprattutto direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Ed è quindi venuto facile ai fan della cantante scatenarsi con ipotesi legate alla kermesse ligure: che il suo astio sia dovuto all'esclusione dal festival?

E' importante ricordare, in questo senso, che subito dopo la vittoria a 'Ora o mai più', Lisa già guardava all'Ariston. "Mi piacerebbe molto partecipare - raccontava a Today a luglio 2018 - Presenterò un brano, una canzone che io ritengo straordinaria. Vediamo se Claudio Baglioni accetterà. Sarebbe il momento giusto per tornare su un palco così importante". Il suo nome però non era nella rosa dei Big dello scorso anno. Ed ora non resta che aspettare il parterre del prossimo, in scena dal 4 all'8 febbraio 2020.