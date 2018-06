'Ora o mai più', Lisa vince la prima puntata e rivela: “Ho avuto un tumore al cervello”

A stagione televisiva ormai conclusa, Rai Uno apre a ‘Ora o mai più’, un nuovo programma che già nella prima puntata, in onda ieri 8 giugno in prima serata, ha commosso il pubblico per le storie degli artisti scomparsi dal panorama artistico italiano (qui il cast e le informazioni) e adesso pronti a rimettersi in gioco.

Tra gli otto artisti che in passato hanno raggiunto il grande successo con singole hit, ad emozionare in modo particolare è stata la storia di Lisa, (pseudonimo di Annalisa Panetta), che ha riportato sul palco dello show musicale condotto da Amadeus il brano "Sempre".

La canzone si aggiudicò il secondo posto al Festival di Sanremo 1998 nella sezione ‘Giovani e il terzo tra quella dei ‘Campioni.

La cantante, oggi 41enne, ha raccontato di essersi allontanata dalla musica a causa di un cancro al cervello che per anni l’ha costretta a molte cure.

Col tempo Lisa è riuscita a guarire e a riprendere in mano la sua vita e la voglia di cantare.

“Ho iniziato a stare male. Poi i medici mi hanno detto che avevo un tumore al cervello. Solo l'idea mi ha bloccato e mi ha spinto con le spalle al muro”- ha confidato l’artista – “Ci ho messo diversi anni a riprendermi. Nel 2013 ho ricominciato a tirare fuori la testa, e ora sono qui”.

Lisa ha anche confidato di aver trovato molto conforto nella fede e nell’affetto del pubblico che non le è mai mancato: “Sono molto credente e mi sono aggrappata alla fede e all'amore della gente. L'affetto delle persone è grandissimo e non so nemmeno se lo merito”.

Dopo il racconto, Lisa si è esibita con una performance di ‘Sempre’ che ha emozionato tutti fino ad una corale standing ovation che l’ha commossa.

In coppia con il coach Marco Masini, invece, ha cantato ‘Ti Innamorerai, conquistando la vetta della classifica del gradimento e superando il collega e avversario Massimo Di Cataldo con i voti del pubblico in sala. La vittoria della prima puntata di ‘Ora o mai più’ è sua.

(Di seguito una parte dell'esibizione di Lisa a Ora o mai più)