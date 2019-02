'Ora o mai più', scoppia la lite tra coach e allieva: "Arrangiati"

Nuova puntata di ‘Ora o mai più’, nuovo battibecco in diretta tra i protagonisti del talent in onda il sabato in prima serata su Rai Uno. Se qualche settimana fa a far saltare i nervi era stata la divergenza di opinioni sulla canzone ‘Vattene amore’, stavolta il diverbio è scoppiato per un’ingestibile incomprensione tra la concorrente Donatella Milani e la sua coach Donatella Rettore.

Ora o mai più, la lite tra Donatella Milani e Donatella Rettore

Tutto è iniziato quando Amadeus ha mandato in onda una clip in cui Donatella Milani si sfogava riguardo alla sua esperienza nel programma e criticava Rettore con cui ha duettato sino ad oggi.

“Ero molto incavolata in quel momento”, ha provato a giustificarsi la Milani, ma la coach, dopo aver visionato il fuori onda, molto infastidita ha rifiutato di duettare con la concorrente che, da regolamento, ha accettato di cantare il brano scelto per la serata da sola.

“Arrangiati”, le ha urlato lasciandola da sola sulla pedana ricordandole che “magari un po’ di umiltà ci vorrebbe”.

Ora o mai più, la decisione dopo la lite tra Milani e Rettore

Dopo lo scontro verbale, è arrivata la decisione irremovibile. Donatella Rettore non canterà più con Donatella Milani. “Mi ha offesa, smettesse di parlare e cantasse, se lo sa fare. Altrimenti che vada a insegnare a cantare ai conigli”, le parole di Donatella Rettore.

“Sono stata lesa. Le canzoni della Rettore a me risultano difficili. È stato un momento di sfogo, quei brani non fanno parte del mio modo di cantare”, la replica di Milani redarguita dai giudici che le hanno fatto notare come la concorrente, stesse criticando un’artista che, come specificato da Marcella Bella, “ha fatto molto più di te”.