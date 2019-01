Ornella Vanoni critica ‘trottolino amoroso’ e Amedeo Minghi sbotta: lite a ‘Ora o mai più’

Una volta tornato in camerino dopo il battibecco con Ornella Vanoni , Amedeo Minghi ha postato su Facebook il video del brano: “Quando si dice una canzone popolare”, ha scritto il cantante aggiungendo lo screenshot delle tendenze Twitter che vedevano in testa il suo nome. “Non aggiungiamo altro…dudu dadada”, la sua esaustiva osservazione.

“Mah veramente nei miei concerti è sempre molto richiesta…allora fai tu una canzone che venda tanto così”, la replica del cantante; pronta la contromossa: “Uffa! dite tutti quanto ho venduto io…a me non piace” ha affermato Ornella Vanoni che ha poi rifilato un 6 ad Annalisa Minetti.

La giurata e coach dello show ha criticato senza mezzi termini il noto brano ‘Vattene amore’ cantato da Minghi in coppia con Annalisa Minetti, concorrente in gara.

