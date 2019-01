Ora o mai più, Ornella Vanoni mette a disagio Amadeus: "Spero di non addormentarmi"

Attimi di imbarazzo per Amadeus nell'ultima puntata di Ora o mai più, andata in onda lo scorso sabato 19 gennaio, in prima serata su Rai1. Il conduttore ha accolto con grande affetto Ornella Vanoni, per la prima volta in trasmissione, ma la reazione della cantante è stata spiazzante.

Ornella Vanoni a Ora o mai più

"Io voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia trasmissione. Sei pronta per questa avventura?", ha esordito Amadeus. "Sì, spero solo di non addormentarmi perché di solito verso le 10 e mezza ho un crollo", ha risposto, a questo punto, la Vanoni.

Una frase che ha scatenato delle risatine in studio e che ha lasciato di stucco il conduttore. Immediata l'ironia sui social, soprattutto su Twitter, dove i cinguettii riferiti all'artista sono stati tantissimi: “Spero di non addormentarmi, iniziamo bene", ha commentato un utente. "#ornellavanoni con il crollo delle 22,30 sei una di noi!", ha aggiunto un altro. "Sono le 22,30, buonanotte a #OrnellaVanoni", ha proseguito un terzo.

E, se è vero che il buongiorno di vede dal mattino, Ornella Vanoni a Ora o mai più ne farà, o meglio, ne dirà delle belle.