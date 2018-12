Programmi tv, la Rai punta tutto su Amadeus per sfidare la regina di Mediaset

Alle soglie del nuovo anno, si inizia a delineare la programmazione invernale della televisione pubblica. Tra i programmi tv protagonisti dei primi mesi del 2019 ci sarà anche Ora o mai più. Al timone sempre Amadeus, che con grinta ed entusiasmo è pronto ad affrontare questa nuova avventura.

'Ora o mai più' contro 'C'è posta per te'

Ma la sfida, questa volta, si fa ardua per il conduttore, perché la Rai ha scelto proprio lui per affrontare nel sabato sera televisivo la temutissima Maria De Filippi. Sulla rete concorrente, infatti, riprenderà – dal 12 gennaio - C’è posta per te, programma tanto amato dagli italiani. Come se la caverà Amadeus contro Queen Mary?

Per ora il presentatore è più che positivo e ha Visto Tv ha dichiarato: “Questa seconda edizione è una nuova scommessa. La prima edizione era solo un esperimento. Ora la Rai mi chiede di giocare nella stagione invernale. Non è più un’amichevole, ma il campionato vero e proprio, per usare una metafora calcistica”.

'Ora o mai più', seconda edizione: puntate

Ora o mai più si snoderà in 6 puntate. Le prime tre anticiperanno il Festival di Sanremo, mentre le ultime 3 andranno in onda subito dopo la fine della kermesse musicale (che, ricordiamo, sarà trasmessa in diretta dal 5 al 9 febbraio 2019).

“Ora o mai più è un’avventura importante e di grande responsabilità che io affronto con grande entusiasmo come faccio di solito quando credo in un progetto – ha proseguito Amadeus a Visto Tv - sono certo che si tratta di un programma che ha un potenziale enorme, come ha già dimostrato. L’importante è dare al pubblico un prodotto che sia valido e interessante al di là degli ascolti”.

Non si conoscono, per ora, ulteriori dettagli sui coach e sui concorrenti. Ma, ormai, è questione di giorni.