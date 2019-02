'Ora o mai più', Rettore e Milani ai ferri corti: "Per me quella persona non esiste"

“Arrangiati”, era stato il caustico monito esclamato a Donatella Milani al termine del diverbio scoppiato nell’ultima puntata di ‘Ora o mai più’.

E adesso, alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Donatella Rettore in un’intervista al settimanale Chi, quella lite è stata l’inizio della fine di un rapporto professionale difficilmente recuperabile.

“Se mi ha fatto male quella lite? Che stiano male gli altri! A me non frega più nulla. Per me quella persona non esiste”, ha dichiarato l’interprete di ‘Splendido splendente’ che nel programma del sabato sera condotto da Amadeus su Rai Uno ricopre il ruolo di coach della cantante in gara: “Ho cercato di essere generosa e accondiscendente, ma non ho più nulla da spartire con lei. Ho fatto sin troppa fatica”.

Ora o mai più, rottura tra Rettore e Milani: le scuse della cantante

Come proseguirà la gara e il rapporto tra le due ormai insanabile non è dato sapere, al momento. Di certo c’è che Donatella Milani, protagonista di un duro sfogo contro la sua coach, ha fatto pubblica ammenda quando è stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’.

“In parte è colpa mia, le cose non si dicono così. Ammetto di essere fumantina, la mattina dopo ho chiesto scusa”, aveva ammesso a Milani: “Ho detto parole che non penso, come che le canzoni della Rettore sono per bambini. Ho sbagliato di sicuro i modi”.

Donatella Rettore, però, non sembra proprio intenzionata a perdonare quello sfogo, e solo ora ha rivelato che nel programma ‘Ora o mai più’ le sarebbe piaciuto gareggiare con Tiziana Rivale: “Non è nel cast, ma è davvero brava e con lei avrei potuto ambire al podio”. Se si sta divertendo? “E’ troppo presto per parlarne”, si è limitata a dire: “Sono ancora nell’occhio del ciclone e non mi fanno dire tutto quello che vorrei”.