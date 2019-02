Donatella Rettore via da Ora o mai più: "Ho incassato offese e volgarità. Basta"

'Ora o mai più' continua a far parlare, non per gli ascolti - sempre troppo bassi rispetto a C'è posta per te - ma per i battibecchi tra giudici che arrivano, puntuali come non mai, ad ogni puntata. Archiviate le polemiche che avevano interessato 'Vattene amore' di Amedeo Minghi (con tanto di scuse in diretta), Amadeus aveva tirato un sospiro di sollievo, ma i malumori sono tornati presto a galla.

Il post di Donatella Rettore

Questa volta - come Adnkronos riporta - a lanciare la bomba è Donatella Rettore che in un post su Instagram ha addirittura scritto: "Non ci potrebbe essere un prossimo sabato a Rai 1. Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite, mi sento con la coscienza trasparente e santificata. ho incassato offese, volgarità e ingiustizie, basta. Vedremo, abbiamo qualche giorno per decidere".

In realtà non è molto chiaro perché Donatella Rettore voglia lasciare la trasmissione. I battibecchi tra i giudici-coach ormai sono diventati il biglietto da visita della trasmissione: non c'è puntata senza almeno un litigio tra i grandi coach e non c'è 'dopo-puntata' in cui Amadeus non debba alzare il telefono per cercare di calmare le acque. Nel caso di Amedeo Minghi, sono state necessarie delle scuse in diretta e, quando il cantante è tornato sabato a 'Ora o mai più', il primo a chiedere venia per quanto accaduto durante la diretta dello show è stato Amadeus. La dinamica è questa e gli stessi giudici avrebbero dovuto farci l'abitudine. O forse no, come nel caso della Rettore.

Perché Donatella Rettore vuole lasciare Ora o mai più

Ma perché Donatella Rettore vuole lasciare la trasmissione? Nel corso delle 3 puntate di Ora o mai più, andate in onda finora, i giudizi della cantante hanno attirato diverse critiche e generato frizioni con gli altri giudici, in particolare con Orietta Berti, Ornella Vanoni e Toto Cutugno, ma sui suoi profili social i fan invitano la Rettore a non mollare.

Le parole di Amadeus

Anche Amadeus spera che Donatella torni sui suoi passi e si sieda ancora sulla poltrona di giudice di Ora o mai più: "Spero rimanga, Donatella è una forza della natura. Sinceramente - ha detto Amadeus ad Adnkronos - non so quali possano essere le cause". Secondo il padrone di casa dello show, potrebbe dipendere da uno screzio con qualche giudice. "Diciamocelo - ha aggiunto in proposito - tra di loro non se la mandano a dire. Sono tutti artisti di grande esperienza, con una lunga carriera alle spalle e una personalità. Però io Donatella la conosco da un po', è una che incassa ma poi a sua volta restituisce...".

"Potrebbe anche dipendere dal rapporto con Donatella Milani. Magari - non esclude Amadeus - la coach si aspettava qualcosa di più da lei, potrebbe esserci dietro la delusione di essere ultima". Amadeus ha concluso dicendo di avere domani una riunione con tutto il gruppo, nella quale cercherà di capire come è nato nella Rettore questo desiderio di andare via.