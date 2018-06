"Ora o mai più", seconda puntata: le anticipazioni

I riflettori si accendono e brillano di nuovo le luci della ribalta per gli otto cantanti che hanno accettato la sfida del nuovo show di Rai 1, "Ora o mai più", condotto da Amadeus. Ogni artista in gara è stato preso per mano per esser ricondotto al successo da uno dei Maestri e, già dalle prime battute, non sono mancati i colpi di scena.

Dopo una prima puntata, ricca di emozioni, ha dovuto ritirarsi dalla gara Donatella Milani e l'occasione di una seconda chance si è aperta per Francesca Alotta che sarà guidata, quindi, dal Maestro Fausto Leali. E' Patty Pravo, invece, a seguire il percorso di Massimo Di Cataldo, mentre Red Canzian è tornato a puntare su Marco Armani, cantautore al quale produsse il primo disco negli anni Ottanta. A Loredana Berté è stata affidata la rivincita di Alessandro Canino, a Marcella Bella quella di Stefano Sani, mentre Marco Masini si occupa di Lisa. A Orietta Berti il compito di portare alla vittoria Valeria Rossi e infine Michele Zarrillo è a lavoro con I Jalisse, per far riaffermare il duo Ricci - Drusian nel panorama musicale.

Nella seconda puntata, in onda venerdì 15 giugno alle 21:25 su Rai 1, i cantanti in gara duetteranno con i rispettivi maestri, esibendosi prima in una canzone tratta dal repertorio del proprio maestro e poi sulle note di una cover a propria scelta. Ogni prova canora, rigorosamente dal vivo, sarà accompagnata dalla grande orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Al termine di ogni puntata sarà svelata la classifica parziale, stilata sulla base dei voti assegnati alle performance dei concorrenti, sia dai maestri, che sono anche giudici, sia da una Giuria Popolare composta da cento persone sedute in platea.

Il premio per l'artista che si aggiudicherà il punteggio complessivo più alto al termine delle quattro serate sarà la pubblicazione e distribuzione di un Cd che comprenderà un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso del programma.