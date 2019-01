Ora o mai più, Toto Cotugno non ci sta e attacca la concorrente: "Scelta irrispettosa"

La prima puntata della nuova edizione di Ora o mai più non avrà vinto la gara degli ascolti tv ma, sicuramente, non ha fatto annoiare chi ha scelto di guardarla. Sabato 19 gennaio, in prima serata, su Rai1, infatti, ne sono successe di tutti i colori, non sono mancati gli scontri, gli attacchi, le polemiche e i momenti di imbarazzo.

Dopo che Ornella Vanoni ha rischiato di addormentarsi nel corso della puntata, infatti, è stato Toto Cotugno - tra i giudici di questa edizione di Ora o mai più - a scaldare l'atmosfera criticando duramente un'esibizione e una concorrente. L'artista in questione è Barbara Cola che nel programma di Raiuno sta tentando di rilanciare la sua carriera.

Toto Cotugno attacca Barbara Cola

La cantante ha presentato il brano In amore, in duetto virtuale con Gianni Morandi. Questa canzone, infatti, è stata quella che la Cola ha portato al Festival di Sanremo 1995 proprio con Morandi. Ma Toto Cotugno non ha gradito: “È stata una scelta irrispettosa nei confronti degli altri concorrenti che hanno cantato da soli. Potevi fare benissimo tutta la canzone da sola come gli altri”, ha detto il giurato.

Barbara Cola, sorpresa dall'attacco, ha cercato dunque di replicare sottolineando che la scelta di quel duetto non fosse stata sua. A questo punto, a cercare di smorzare la polemica, è intervenuto Amadeus. Il timoniere di Ora o mai più ha chiesto un parere al maestro d'orchestra Leonardo De Amicis il quale ha precisato: “Barbara non sarebbe mai riuscita ad arrivare alle tonalità maschili di Morandi. Toto, tu che sei un musicista, dovresti saperlo”. Ma Toto proprio non ci sta e ribatte: “Si poteva abbassare la tonalità”.

Ora o mai più, la polemica di Cotugno: "Sbagliato il regolamento"

La polemica è proseguita per alcuni minuti. Poi è ripresa dopo i duetti tra Jessica Morlacchi dei Gazosa e Red Canzian: "Ma è sbagliaro il regolamento! Non voglio fare il rompico****ni", ha aggiunto Toto Cotugno. E, a questo punto, stanco di una tale polemica proprio alla ripartenza del programma, Amadeus ha chiuso seccamente la questione: "Forse lo faremo nella prossima edizione. Ormai il regolamento è stato scritto".

Insomma: la prima puntata di Ora o mai più è andata, ma che fatica per Amadeus!