Ora o mai più, le anticipazioni dell'ultima puntata

Qualche telefono ha ricominciato a squillare, qualche sogno si è già realizzato e qualche altro è pronto a prendere il volo. Però, per gli otto cantanti di Ora o mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus, è giunto il momento della resa dei conti.

Nella quarta e ultima puntata - in onda venerdì 29 giugno alle 21.25, soltanto l'artista che otterrà il punteggio complessivo più alto vincerà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole di un cd che comprenderà un inedito, oltre che vecchi successi e alcune cover proposte nel corso del programma.

Ora o mai più, la classifica parziale

La classifica parziale della terza puntata ha visto la rimonta de I Jalisse che si sono aggiudicati il primo posto. Sul podio, al secondo posto, Francesca Alotta, entrata in corsa alla seconda puntata per sostituire Donatella Milani e al terzo Lisa, che ha invece ottenuto la vittoria nelle prime due puntate.

Intanto, anche grazie al grande successo di ascolti in tv, in qualche modo la seconda chance è già arrivata per tutti gli otto concorrenti che, attraverso lo show di Rai1, da un lato rendono "omaggio al pubblico che continua ad ascoltarci", per dirla con I Jalisse, e dall'altro lato colgono "l'occasione per rimettere in moto la creatività e portarla a livello olimpionico", per dirla con Valeria Rossi che è stata presa per mano dalla Maestra Orietta Berti.

Sono superati i tempi dei "piccoli esaurimenti nervosi" di Marco Armani e le ore in cui "sei solo proprio quando arrivi al top", come racconta Massimo Di Cataldo; la sensazione di essere ''abbandonato e solo davanti alla realtà da affrontare'', di cui parla Alessandro Canino e i giorni interminabili di Stefano Sani, in cui "il telefono non suonava più, mi mettevano in attesa e non rispondevano", sembrano un brutto ricordo (proprio Sani, infatti, nel corso delle puntate precedenti, ha confessato che il telefono ha ripreso a squillare).

Marco Armani si è detto grato al Maestro Red Canzian per avergli lasciato lo spazio giusto durante le esibizioni a due, e Francesca Alotta ha già realizzato il sogno con cui è arrivata sul palco del programma: quello di interpretare Ti Lascerò con Fausto Leali.

Il programma, però, in qualche caso, ha un valore che va al di là dello show. Per Lisa, che torna alla musica dopo un drammatico periodo in cui ha combattuto contro un tumore al cervello, lo show è certamente una seconda opportunità, ma anche l'occasione per tornare a sorridere e sperare, perché, come dice lei stessa in un confessionale ''non si finisce finché non si finisce".

Ora o mai più, l'ulitma puntata

Su di lei sembra che il Maestro Marco Masini stia facendo un gran lavoro, infatti è tra i concorrenti che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle puntate precedenti, ma prima di dir l'ultima parola bisognerà attendere il gran finale quando ci si aspetta sul palcoscenico Maestri e Cantanti pronti a confrontarsi con alcuni successi ancora non eseguiti.

Tra i brani che potrebbero animare l'ultima serata Pazza Idea, per la Maestra Patty Pravo e Massimo Di Cataldo, Montagne Verdi, per la Maestra Marcella Bella e Stefano Sani, e Una Rosa Blu per Michele Zarrillo e I Jalisse. Sorprese, infine, potrebbero arrivare dalla dirompente forza vulcanica della Maestra Loredana Bertè a cui il concorrente, Alessandro Canino, fatica ad abituarsi.