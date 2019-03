Ora o mai più, la finale: vince Paolo Vallesi, pace fatta tra Rettore e la Milani

Una vittoria annunciata, ma meritata. Paolo Vallesi si porta a casa il titolo della seconda edizione di "Ora o mai più", distaccando di diversi punti Jessica Morlacchi, che si piazza al secondo posto seguita subito dopo da Silvia Salemi, al terzo.

Il cantautore ha ringraziato la sua coach Ornella Vanoni: "E' stata di un'altra categoria, è stata più di una coach. Ti conoscevo come artista, ti ho conosciuta come donna e sei una grandissima persona". Poi il grazie al pubblico: "Questa vittoria l'hanno voluta da casa, sostenendoci dalla prma puntata. Mi avete regalato una gioia che pensavo non mi sarebbe stata più donata. Abbiamo fatto musica, questa è stata la cosa più importante".

Una vittoria dedicata al figlio, con lui sul palco a fine puntata: "Vedere la sua faccia orgogliosa, che ai tempi di Sanremo non era neanche nei miei pensieri, mi rende orgoglioso".

Ora o mai più, la classifica finale

1 Paolo Vallesi - 92 punti

2 Jessica Morlacchi - 83 punti

3 Silvia Salemi - 82 punti

4 Barbara Cola - 55 punti

5 Davide De Marinis - 53 punti

6 Annalisa Minetti - 49 punti

7 Michele Pecora - 37 punti

8 Donatella Milani - 28 punti

Ora o mai più, pace fatta tra Donatella Rettore e Donatella Milani

Una lite scoppiata qualche settimana fa che ha fatto incrinare i rapporti tra coach e allieva puntata dopo puntata. La finale, però, ha regalato un bel colpo di scena: Rettore e Milani si sono abbracciate durante una pausa pubblicitaria, immortalate dal giornalista Francesco Canino e finite rigorosamente sui social. Pace fatta.