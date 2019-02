Ora o mai più, Ornella Vanoni e quel retroscena su lei e Califano

“Io e Califano abbiamo passato tutta la notte a scrivere il testo di questa canzone. Tra di noi non è successo nulla, ci guardavamo e ridevamo”, ha detto Ornella Vanoni nello studio di Ora o mai più. Ma la sua affermazione non ha convinto gli altri giudici T oto Cutugno, Fausto Leali e Marcella Bella.

La cantante ha tirato in ballo il collega nel presentare il brano 'Una ragione in più' , brano del 1969 scritto proprio insieme a Califano, che ha cantato nel programma con Paolo Vallesi. Tante volte, i rumors hanno parlato di un flirt tra i due cantanti, ma Ornella Vanoni ci ha tenuto a chiarire:

Ornella Vanoni è uno dei giudici che più stanno facendo parlare di sè in questa edizione di Ora o mai più . Tra battibecchi con gli altri giudici, perplessità sul regolamento e il timore di potersi addormentare (e nell'ultima puntata è successo davvero durante l'esibizione di Marco Masini e Michele Pecora), la cantante ha colto anche l'occasione per parlare di alcuni retroscena con Franco Califano .

