Ora o mai più, vince Lisa ma è polemica: l'accusa di Loredana Berté

Lisa è la vincitrice di Ora o Mai più. La cantante di "Sempre" si è conquistata il primo posto nello show del venerdì sera di Rai 1. Nessuna sorpresa quindi.

Lisa, nome d'arte di Annalisa Panetta, classe 1977, ha partecipato a vent'anni a Sanremo giovani, per poi tornare all'Ariston l'anno successivo, nel 1998, e classificarsi terza. Il podio sanremese le aprì le molte porte, soprattutto in Francia, ma un tumore al cervello fermò la sua carriera.

Oggi la cantante, "allenata" da Marco Masini, è tornata al successo: "Grazie, il mio carpe diem è ora o mai più. La vita è adesso, non fate fuggire la vita", ha detto al momento di ritirare il premio.

Ora o mai più, la classifica finale

Questa la classifica finale della quarta e ultima puntata del talent show condotto da Amadeus:

1) Lisa con Marco Masini (voto: 416)

2) Jalisse con Michele Zarrillo (voto: 403)

3) Massimo Di Cataldo con Patty Pravo (voto: 397)

4) Marco Armani con Red Canzian (voto: 389)

5) Alessandro Canino con Loredana Bertè (voto: 386)

6) Francesco Alotta con Fausto Leali (voto: 383)

7) Stefano Sani con Marcella Bella (voto: 378)

8) Valeria Rossi con Orietta Berti (voto: 341)

Ora o mai più, polemica Berté-Bella

Nono sono mancati però momenti di tensione, proprio per quanto riguarda l'inedito presentato da Lisa, "C'era una volta". Secondo Loredana Berté la canzone ricorda fin troppo il brano "Ti sento" dei Matia Bazar. Marcella Bella premia la canzone con un voto decisamente alto, un bel 9, scatenando però le ire della collega: "Dovevi votare la canzone, non il percorso. Così non è giusto. Hai sbagliato". Pronta la risposta della Bella: "Ma potrò votare quello che voglio io? Lei ha fatto il percorso migliore e l'ho votata". Su Twitter i fan sono divisi.