Ornella Vanoni a cuore aperto da Costanzo: l'aborto, i rimpianti e l'amore per Gino Paoli

83 anni, voce straordinaria, grande interprete e reduce dal successo riscosso al Festival di Sanremo. Ornella Vanoni è la protagonista dell'ultima puntata de "L'Intervista", in onda giovedì 1 marzo in seconda serata su Canale 5.

La cantante ripercorre la sua strepitosa carriera artistica, per poi lasciare spazio alle emozioni che attraverso le immagini e le domande di Maurizio Costanzo emergono inevitabilmente tra aneddoti e racconti del suo passato. Tra questi la sua storia d'amore con Gino Paoli: "Lui è un gatto. Non lo vedevo per tre giorni, poi scendevo ed era seduto sui gradini del portone. Il suo primo figlio era il mio, poi l'ho perso. Cos'ho pensato quando Gino ha tentato il suicidio? Non ho pensato a niente perché non ne sapevo esattamente i motivi. Mi ricordo che sono andata a trovarlo di notte, lui era pieno di ossigeno, sono entrata e lui continuava a ridere. Mi guardava e mi tirava i capelli".

Ornella Vanoni non si tira indietro nemmeno quando Costanzo riapre vecchie ferite, come un aborto in età giovanile: "Non è che io ho deciso. Stavo con questo ragazzo svizzero, sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva. Io ero molto insicura e ho abortito ma non avrei voluto farlo".