Ornella Vanoni (implacabile) fa scoppiare a piangere Laura Torrisi | VIDEO

(Nel video in alto, lo sfogo di Laura Torrisi al minuto 3.55)

Per Ornella Vanoni, si sa, non esistono cerimoniali. Esiste solo la schiettezza, ovvero quel tratto del suo carattere che l'ha resa vera e propria beniamina del pubblico di 'Amici Celebrities'. Ed è stata però quella stessa sincerità che ieri ha messo in crisi Laura Torrisi, concorrente del talent show eliminata proprio nell'ultima puntata ed accusata dalla giudice di non riuscire a trasmettere emozioni.

Ornella Vanoni e Laura Torrisi: che cos'è successo ad Amici

Nessuna pietà da parte di Ornella, giudice inflessibile. Di fronte a Laura, che a fatica gestisce la sua emotività, ha rifilato un implacabile "3" alla sua esibizione in 'Vivo per lei' Alberto Urso: "Emozionarsi non significa trasmettere emozioni al pubblico", ha dichiarato. E l'attrice ci è visibilmente rimasta male. “Per me, che lavoro sul palco come attrici, non è bello sapere di essere incapaci di trasmettere emozioni”, le ha detto. “Io ce l’ho messa tutta! E ci sta che non posso arrivare a tutti“, ha risposto Laura. Il parere della giudice, tuttavia, non è stato condiviso da Giuliano Peparini che, per risollevare il morale alla Torrisi, le ha fatto sapere che “ogni volta che lei canta, lo emoziona per davvero”.

Non solo. Maria De Filippi, giudice speciale di puntata, ha inoltre rivelato un aneddoto a proposito di Laura che l'ha fatta ulteriormente crollare: Maria, infatti, ha svelato che, già in occasione della puntata scorsa, dietro le quinte l'ex di Pieraccioni si sarebbe lasciata andare ad un lungo pianto per aver ricevuto le critiche di Vanoni. E, ancora una volta, Laura non ha trattenuto le lacrime. A consolarla ci hanno pensato gli applausi del pubblico.