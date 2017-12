Capodanno su Rai 1, a "L'Anno Che Verrà" super ospiti Al Bano e Cristiano Malgioglio

Si preannuncia una diretta scoppiettante quella che andrà in onda la sera di San Silvestro su Rai 1, dove verrà trasmesso “L’Anno Che Verrà”. Il programma condotto da Amadeus fa incetta di super ospiti che, in diretta dalla Basilicata, a Maratea, si esibiranno sul palco per circa quattro ore, per festeggiare insieme a tutti i telespettatori l’arrivo del 2018.

Per la felicità del pubblico, tra i protagonisti della serata ci saranno Al Bano e Romina Power, che torneranno a cantare insieme, e con loro Patty Pravo, Raf, Marco Carta, Amii, i Tiromancino, Matthew Lee e direttamente da Tale e Quale Show, Alessia Macari, Filippo Bisciglia e Valeria Altobelli. Il cast sarà supportato da un’orchestra di 30 elementi che suonerà dal vivo, diretta dal Maestro Stefano Palatresi, e da un corpo di ballo formato da trenta componenti.

Attesissimo il ritorno su Rai 1 di Cristiano Malgioglio, che per una parte della serata affiancherà Amadeus, che accoglierà sul palco anche l’attore Francesco Paolantoni e il comico Dario Bandiera.

Musica, comicità e spettacolo si fonderanno così in una formula unica e, come ogni anno, il Capodanno di Rai 1 terrà per mano il pubblico fino all’ingresso del 2018.