Overland 19, la nuova spedizione parte per l'India

Torna Overland, il viaggio avventura più amato dagli Italiani giunto alla sua 19esima edizione. Otto nuovi episodi saranno i protagonisti della seconda serata di Rai 1, a partire da lunedì 23 Luglio, per mostrare al pubblico "Un'altra via per le Indie", un viaggio affascinante tra modernità e tradizione, dall'estremo sud del Kerala all'estremo nord del pericoloso Kashmir, al confine conteso con il Pakistan.

Si visiterà il piccolo ma significativo enclave buddista del Ladakh, a 4.000 metri di quota, per poi proseguire verso grandi metropoli come Bombay e Delhi, dove la modernità svetta nei grandi raggruppamenti edilizi di recente costruzione, ma anche nelle baraccopoli sorprendentemente pulite, sicure e allegre, a dispetto di quanto spesso si racconti. Il viaggio continuerà a bordo della carovana di 4 veicoli a trazione integrale che conduce la spedizione nello spettacolare deserto del Rajastan e lungo le vie che portano a Varanasi e Calcutta, dove si concluderà il viaggio esteriore.

Nella prima puntata, in onda alle 23:35, si potranno apprezzare le bellezze del Kerala, la natura rigogliosa, i vasti canali navigabili, le House Boat, le spiagge, la ritualità spirituale che si manifesta con la pratica delle Arti marziali in apposite scuole molto frequentate anche dai ragazzi. E ancora il trattamento Ayiurvedico del corpo, con la pratica di massaggi terapeutici per qualunque malessere della persona, che ci insegna lo stretto rapporto tra la mente e il corpo. Un viaggio nel "continente India" che porterà lo spettatore a visitare mercati, partecipare a feste di matrimonio o semplicemente nella quotidianità di un modo di vivere che non cambia, come lo dimostrano gli stupendi vestiti femminili rappresentati dall' onnipresente Sari, dai colori più svariati, che tutte le donne portano sempre durante la loro vita.