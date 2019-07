Palinsesti Discovery 2019/2020: su Nove arriva Daria Bignardi

Dopo Mediaset, Rai e La7, oggi anche Discovery Italia ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Reduce da un semestre record in termini di ascolti (+12% sugli individui in prime time), il gruppo televisivo che comprende Nove, Real Time, Food Network, Dmax, Giallo, Eurosport e la piattaforma DPlay, offrirà ai telespettatori l'annata più ricca di sempre: novità, grandi volti, nuovi show, successi storici e molto altro. Un anno intero di emozioni con una programmazione, lineare e digitale, che appassiona e coinvolge un pubblico sempre più ampio.

NOVE: arrivano Bignardi e Petrini; confermati Crozza, Gomez, Travaglio

E nell’ottica di essere sempre più rilevanti, da ottobre sul NOVE, a distanza di quattro anni dalla sua ultima esperienza tv, si aggiunge ai grandi nomi del canale Daria Bignardi. La giornalista, autrice televisiva e scrittrice di successo torna a raccontare l’Italia di oggi con il suo stile: brillante ed autorevole allo stesso tempo, con il suo nuovo programma in diretta, 'L'Assedio'.

Dopo il grande successo di ascolti della scorsa stagione (1.3 milioni di spettatori, oltre il 5% di share), dal 27 settembre torna la satira di 'Fratelli di Crozza', con Maurizio Crozza confermato per i prossimi 3 anni.

Sempre nel solco del racconto dell’Italia, tornano anche i programmi nati dalla collaborazione con Loft Produzioni: via dunque alle nuove stagioni de “LA CONFESSIONE” (a dicembre in seconda serata) con le interviste di Peter Gomez a personaggi del mondo dello spettacolo, sport, politica e giornalismo, e ad “ACCORDI & DISACCORDI” (a ottobre in seconda serata), il talk sull’attualità politica condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi che avrà quest’anno una novità: la rubrica fissa a cura di Marco Travaglio. Ad analizzare uno dei temi più discussi del mondo dell’informazione on line e non solo, arriva la giornalista d’inchiesta, conduttrice e reporter Valentina Petrini con “FAKE – LA FABBRICA DELLE NOTIZIE” (in seconda serata da ottobre).

Torna 'Nove Racconta' tra crimine, società, mafie e leader

L’approfondimento feature documentaries targato NOVE RACCONTA prosegue con le quattro tematiche: la società, il crimine, le mafie e i leader. Si comincia a settembre con il nuovo programma di Peter Gomez dal titolo “ENJOY”, dove il direttore esamina e si interroga su lusso, droga e sesso. A ottobre arriva l’intervista esclusiva al criminale italiano, reo confesso di uno dei più clamorosi casi di omicidio familiare, “PIETRO MASO”. Sempre in prima serata a ottobre si riaccendono i riflettori sulla sparizione di “EMANUELA ORLANDI” e sull’omicidio di Marco Vannini con “UN COVO DI VIPERE”. A novembre si passa alle mafie made in Italy, che verranno raccontate attraverso gli occhi del cronista Nello Trocchia ne “I CASAMONICA”, del sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli Catello Maresca ne “IL GIORNO DEL GIUDIZIO 2” e del reporter spagnolo David Beriain in “ITALIAN MAFIAS”. Da dicembre in prima serata arrivano le biografie di tre politici entrati nella storia del nostro Paese: “UMBERTO B.”, “SILVIO FOREVER” e “CRAXI”.

Gabriele Corsi all'intrattenimento

Passando all’intrattenimento, ad ottobre è la volta di due grandi novità. In access prime time, per la prima volta sul NOVE, arriva Gabriele Corsi con il candid camera game show “DEAL WITH IT - STAI AL GIOCO”: a una persona verrà proposto di indossare un microfono nascosto ed eseguire gli ordini impartiti dal conduttore, senza farsi scoprire dalla vittma dello scherzo (amico/moglie/parente). In prima serata, sempre da ottobre, arriva “IL SUPPLENTE”, il format dove gli studenti del liceo si ritrovano in classe un professore del tutto inaspettato. In questa edizione le lezioni di Luca Parmitano, Nino Frassica, Massimo Giletti, Luca e Paolo, Simona Ventura e Joe Bastianich.

Rubio alla ricerca del gusto perduto

Rubio, ambasciatore dello street food nel mondo, arriva a settembre con un nuovo format itinerante che lo porterà nel Sud-est asiatico, culla del cibo di strada e cornice ideale per “RUBIO, ALLA RICERCA DEL GUSTO PERDUTO”. Il racconto del cibo avrà una novità nell’access prime time del sabato: Simone Rugiati e Matteo Torretta condurranno “SHOP COOK WIN – LA SFIDA DEI CARRELLI”, in onda a ottobre. Inoltre 3 imprescindibili conferme per il canale sono Gabriele Bonci con la seconda stagione di “PIZZA HERO – LA SFIDA DEI FORNI” (in prima serata ad ottobre), Antonino Cannavacciuolo con il terzo speciale di “CI PENSA ANTONINO” (a dicembre in prima serata) e Francesco Panella con gli episodi inediti di “LITTLE BIG ITALY”. Al mondo food si aggiunge l’irresistibile chef Gino D’Acampo, protagonista indiscusso della TV Inglese e proprietario di una catena di ristoranti di successo, oltre che autore di libri. Dopo centinaia di puntate di show televisivi approda anche in Italia.

Le novità di Real Time

REAL TIME apre le porte del suo decimo anno di vita sul digitale terrestre e si conferma ancora una volta 1° canale nativo digitale sulle donne con il 2,8% di share nelle 24 ore. Il canale femminile per eccellenza racconta storie vere, lancia nuovi volti, anticipa e crea tendenze e mostra la realtà in maniera autentica, senza pregiudizi e in tutte le sue sfumature.

Tra le novità più attese di settembre “MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA”, dove tre esperti - la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini - sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici selezioneranno tre coppie di perfetti sconosciuti che si conosceranno per la prima volta il giorno del matrimonio. Per loro una festa di nozze, una luna di miele e cinque settimane di convivenza per capire se vogliono restare insieme o chiedere il divorzio.

Altro titolo che accenderà la stagione televisiva è “THE REAL HOUSEWIVES DI NAPOLI”, versione partenopea del famoso e fortunato franchise di NBC, che sbarca sul canale con sei protagoniste: le casalinghe più esuberanti, fashion e veraci dei migliori quartieri di Napoli si muoveranno tra paessaggi mozzafiato, lusso sfrenato, weekend in barca ed eventi esclusivi.

Il successo internazionale Say yes to the dress avrà per la prima volta una versione tutta italiana, “ABITO DA SPOSA CERCASI – PALERMO” (a novembre), che non poteva avere guida migliore del wedding planner più amato della tv, Enzo Miccio.

Al grande successo di “CORTESIE PER GLI OSPITI”, da settembre appuntamento quotidiano con il consolidato trio di esperti Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, si aggiungerà a novembre lo spin-off, “CORTESIE PER GLI OSPITI B&B”, che vedrà protagonisti l’attrice Michela Andreozzi, il foodblogger Lorenzo Biagiarelli e l’architetto Max Viola.

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”, il titolo di punta del canale in onda dal 30 agosto e condotto da Benedetta Parodi con gli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, si rinnova anche quest’anno, cambiando location (Villa Borromeo d’Adda ad Arcore) e guardando alla tradizione e ai mitici anni ’50. A seguire, “JUNIOR BAKE OFF”, presentato sempre da Katia Follesa. E altra novità, quest’anno i 12 migliori concorrenti delle passate stagioni divisi in 3 squadre si sfideranno in “BAKE OFF ITALIA – ALL STARS BATTLE”, presentato da Flavio Montrucchio.

Il racconto reale della vita dei VIP sarà al centro di “SECONDA VITA”, il programma di interviste condotto da Gabriele Parpiglia che vede protagonisti tra gli altri Vanna Marchi e Stefania Nobile, Claudia Galanti, Elena Santarelli, Flavio Briatore (in onda a novembre). In questo filone si inserisce il documentario “ESSERE ELISABETTA”, la storia della stilista Elisabetta Franchi, self made woman di umili origini che ha creato un impero nel mondo della moda.

Ma a tutte queste novità si aggiungono le imperdibili conferme italiane e internazionali: “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE 3” (dal 30 agosto) con la Famiglia Polese, “IL SALONE DELLE MERAVIGLIE 3” (a gennaio) con Federico Lauri, “SHOPPING NIGHT 5” (a settembre) con Carla Gozzi ed Enzo Miccio, “CAKE STAR 3” (a febbraio) con Katia Follesa e Damiano Carrara, “PRIMO APPUNTAMENTO 4” (a gennaio) con Flavio Montrucchio, “RIVELO 2” (a dicembre) con Lorella Boccia, “VITE AL LIMITE” (in autunno), “LA DOTTORESSA SCHIACCIABRUFOLI 3” (a gennaio), “90 GIORNI PER INNAMORARSI” (in autunno).

Tutte le novità di Food Network

FOOD NETWORK, il canale del gruppo dedicato al mondo del food, punta a rinforzare i quattro pilastri su cui regge il racconto del cibo: territorio, tradizione, trend e talent. Per farlo punta ad “ingredienti” di prima scelta: Antonino Cannavacciuolo, Marco Bianchi, Benedetta Rossi, Chiara Maci, Simone Rugiati, Ernst Knam, Damiano Carrara, Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi, Gigi e Marisa Passera.

Oltre ai grandi ritorni (la terza stagione di “FATTO IN CASA PER VOI” con la food star Benedetta Rossi, i nuovi episodi de “L’ITALIA A MORSI” con la food influencer Chiara Maci e la seconda stagione di “FOOD ADVISOR” con lo chef Simone Rugiati) spazio alle novità: a settembre “BUONISSIMO”, il magazine quotidiano con le notizie più rilevanti legate al mondo del food; “ENJOY GOOD FOOD” con Csaba dalla Zorza che approda sul canale portando gli ingredienti di stagione per una cucina healthy e ricca di stile; “I DIARI DELLA FORCHETTA” con le vulcaniche sorelle Passera alla scoperta delle comunità più gustose del Bel Paese; ad ottobre “UNO CHEF IN FATTORIA”, il dietro le quinte dello chef Roberto Valbuzzi che, attraverso il racconto dei luoghi a lui familiari e insieme alle persone che lo circondano, scopre i prodotti tipici del suo territorio utilizzati nella cucina del suo ristorante, Crotto Valtellina; tra i progetti in arrivo un viaggio nel mondo con La Cucina italiana alla scoperta dei migliori ristoranti, in compagnia del direttore Maddalena Fossati e dello chef Emanuele Pollini, e una nuova produzione con il food mentor Marco Bianchi che aiuta a stare in forma con gli ingredienti giusti nel carrello.

Tutte le novità di DMax

Dmax si conferma il canale dedicato all’universo maschile ed è pronto a stupire con la novità “IN BOCCA AL LUPPOLO”, format dedicato all’esplorazione del mondo dei birrifici, che andrà in onda a novembre condotto da Zoran Filicic; per la prima volta, l’appuntamento storico con il “JURASSIC WEEKEND”, la due giorni dedicata all’evoluzionismo e al mondo dei dinosauri, verrà proposto a settembre con il contributo del duo dissacrante Le Coliche; dal 4 agosto immersione nel mondo degli sport estremi nella nuova serie “EXTREME ADVENTURES”, per vivere le imprese al limite del survivalista Danilo Callegari; prosegue a ottobre la surreale guida al turismo (in)sostenibile di “TURISTI PER DMAX – POSTI ASSURDI E DOVE TROVARLI”, in compagnia di Mannucci e Wikipedro; tra le conferme dell’autunno-inverno non possono mancare i volti storici del canale come Jeremy Wade e i suoi “RIVER MONSTERS: MONDI SOMMERSI”, le famiglie Hoffman e Schnabel de “LA FEBBRE DELL’ORO”, i concorrenti che si mettono alla prova nella sfida survival di “NUDI E CRUDI”, con la nuova stagione in arrivo dagli Stati Uniti, i controlli doganali di “AIRPORT SECURITY EUROPA” e il grande ritorno della star inglese Richard Hammond, protagonista nel 2020 di “BIG”, nuovo format su misura per lui.

Motor Trend, Giallo, DPlay, Eurosport

Per il canale dedicato ai motori MOTOR TREND sarà un autunno inarrestabile con il nuovo format targato Red Bull “DRIVE ME CRAZY”, con protagonista la giornalista sportiva Irene Saderini, in onda a novembre, e a fine anno lo spin-off del cult “AFFARI A QUATTRO RUOTE: L’AUTO DEI SOGNI”, con l’inossidabile Mike Brewer.

GIALLO continua a raccontare il mondo del crime grazie a storie ricche di suspense, con protagonisti detective fuori dagli schemi: nuovi ingressi da settembre con la criminologa francese di “PROFILING” e l’ex poliziotto irlandese “JACK TAYLOR”, fino a James Norton che a fine anno torna a vestire per l’ultima volta i panni di Padre Chambers in “GRANTCHESTER” per passare il testimone al nuovo Vicario Davenport interpretato da Tom Brittney. Per il 2020 un eroe su tutti: “L’ISPETTORE BARNABY”, protagonista della 21° stagione inedita in esclusiva sul canale.

Sempre più ricca anche l’offerta OTT con Dplay che viene scelto da sempre più persone come modalità di visione di tutto il ricco portfolio FTA: streaming dei canali e contenuti on demand con la possibilità di vederli su tutti i device. Dplay conta circa 2 milioni di utenti unici al mese e 5,4 milioni di ore viste nel 2019 (+32% rispetto al 2018). Ma non finisce qui.Da pochi mesi ha debuttato Dplay PLUS, l’offerta a pagamento (3,99 euro al mese) grazie alla quale è possibile accedere al live streaming di Discovery Channel e Discovery Science, migliaia di ore on demand, ‘box sets’ dedicati ai titoli cult, esclusive mondiali, anteprime accessibili solo agli abbonati, con la possibilità di vedere programmi senza pubblicità. Tra i titoli più attesi in arrivo in esclusiva “WHY WE HATE”, prodotto dal Premio Oscar Steven Spielberg, che analizzerà le origini dell’odio in un affascinante e intenso viaggio nel profondo dell’animo umano e il documentario “RETURN TO CHERNOBYL”. Inoltre, gli utenti Dplay PLUS potranno vedere eccezionalmente prima del debutto sul lineare, “THE REAL HOUSEWIVES DI NAPOLI” e “MATRIMONIO A PRIMA VISTA” e i titoli dei programmi più amati come “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE”, “PIZZA HERO” e molto altro.

Imperdibile anche l’offerta di sport con EUROSPORT ed EUROSPORT PLAYER: ciclismo con Giro, Tour, Vuelta e tutte le Classiche, tennis con Australian Open, US Open e Roland Garros, basket con Serie A ed Eurolega, sport invernali con La Coppa del Mondo e Mondiali, motori con 24 Le Mans e Formula E e molto altro. Un’offerta straordinaria che ci accompagnerà per tutto l’anno in attesa dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che si potranno seguire senza perdere nemmeno un istante solo su EUROSPORT PLAYER. A completare l’offerta OTT anche GOLFTV, il servizio che permette di vedere i tornei del PGA Tour e dello European Tour, acompagnati dai contenuti extra firmati da Tiger Woods e Francesco Molinari.