Palinsesti Mediaset 2019: al via 'Amici Vip' e 'Eurogames'. E il dilemma Barbara d'Urso

Presentati ieri a Portofino i palinsesti autunnali di Mediaset 2019-2020. Tante le novità.

Prima serata Canale 5: da Amici Vip al Gf Vip con Signorini

Arrivano il nuovo 'Amici Vip', la versione celebrity del talent più forte della tv italiana e 'Eurogames', con Ilary Blasi e Alvin, che riprende il celebre Giochi senza Frontiere: si svolgerà negli studi di Cinecittà world e vedrà la sfida tra Italia, Spagna, Germania e Svizzera.

Ma non solo: nella prossima stagione tornano anche Grande Fratello Vip, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini e la seconda stagione di Live - Non è la d'Urso. Confermati anche i programmi daytime di Barbara d'Urso e i serali di Maria de Filippi: C'è posta per te e Amici (nel 2020), Temptation Island Vip, Tù sì que vales. Sempre nel 2020, tornerà anche la grande musica di All Together Now e L'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi.

Serie tv

Previste anche sei novità assolute come serie tv: Made in Italy con Greta Ferro e Margherita Buy, Oltre la soglia con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, Il processo con Vittoria Puccini e Francesco Scianna, Fratelli Caputo con Nino Frassica e Cesare Bocci, Scomparsi con Alessandro Preziosi, Giustizia per tutti con Raoul Bova. Arrivano poi i nuovi episodi de L'Isola di Pietro, terza stagione, e di Rosy Abate, seconda stagione. Nel preserale, oltre a Caduta libera e The wall, Gerry Scotti presenterà anche un nuovo programma, Conto alla rovescia.

Torna Adrian

Torna anche Adrian, ma cambia nome. Su domanda di TvBlog, Piersilvio Berlusconi risponde: "Noi non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, ma è giusto dare una seconda chance ad un grande artista e al suo pensiero. Anche lui ci sembra molto convinto. Lo vuole fare e vuole essere più presente. Sta lavorando e sta lavorando ad uno spettacolo”.

Il dilemma Barbara d'Urso (e l'ipotesi Antonella Clerici)

E Barbara d'Urso? Confermati Pomeriggio 5, Live e Grande Fratello. Pier Silvio Berlusconi: “Live torna, ma non abbiamo scelto il giorno. Il Grande Fratello tornerà in primavera”. "Domenica Live", invece, "è confermata nel solito orario, ma sarà la D’Urso a decidere se ce la fa o no, perché la domenica per noi è la meno rilevante e abbiamo lasciato a lei piena libertà".

Non è scartata l'ipotesi di un arrivo di Antonella Clerici, tagliata fuori dai palinsesti Rai e rimasta a secco di programmi. “La reputo molto brava. Se fosse vero... mai dire mai", dice Berlusconi.

Il mercoledì, su Canale 5, spazio alla Champione League, mentre Tiki Taka torna a Italia 1, che vede a sua volta diversi nuovi programmi: Diego Abatantuono condurrà uno show in cui si sfideranno alcuni comici. Ci sarà una nuova proposta di infotainment con Social e torna completamente rinnovato un programma cult della rete: La Pupa e il Secchione.

Pio e Amedeo inoltre torneranno con un nuovo show chiamato Low Cost. Grandi riconferme per il doppio appuntamento settimanale con Le Iene e Colorado.

Lato serie tv, nel day time compaiono due novità: Brooklyn Nine-Nine e Modern Family. Durante la stagione si vedrà il gran finale di The Big Bang Theory, la trentesima stagione de I Simpson, oltre a Young Sheldon, Will&Grace e The Middle. In prima tv assoluta, in seconda serata, Italia 1 proporrà Miracle Workers, I Griffin e American Dad.

Qualche cambio tra reti: Freedom – Oltre il confine passa da Rete 4 a Italia 1, mentre il resto del programmi serali di Rete 4 vengono confermati: Fuori dal Coro, Stasera Italia, Quarta Repubblica, Cr4 – La repubblica delle donne, Dritto e rovescio e Quarto Grado.