Palinsesti Rai 2018/19, tutte le novità della prossima stagione tv

Da Flavio Insinna alla conduzione dell'Eredità al ritorno di Mara Venier passando per Bianca Guaccero a Detto Fatto, a Elisa Isoardi alla conduzione della Prova del cuoco al posto di Antonella Clerici che riporta sul piccolo schermo Portobello che andrà ad affiancarsi ai tradizionali appuntamenti di 'Tale e quale show' e 'Che tempo che fa'. Sono molte le novità dei Palinsesti Rai 2018/19, presentati oggi a Milano.

Rai, stagione 2018/19: i grandi eventi

A impreziosire l’offerta i grandi eventi che tornano in modo ricorrente con nomi del nostro Paese apprezzati in tutto il mondo: Andrea Bocelli, Roberto Bolle e Claudio Baglioni che ritroveremo, a febbraio per una nuova edizione del Festival di Sanremo ma anche a settembre in diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona per celebrare i 50 anni di carriera.

Le fiction

La fiction si presenta con le grandi co-produzioni che vedranno approdare su Rai 1 alcuni titoli attesi nel mondo della serialità come 'I Medici 2', 'L’amica geniale', 'Il nome della rosa'. Completano la proposta le nuove stagioni di serie come 'Non dirlo al mio capo 2' e 'I bastardi di Pizzofalcone'.

Daytime

'Vieni da me' è il nuovo contenitore del pomeriggio di Rai1 in onda alle 14 a partire dal 10 settembre prossimo. Il programma condotto da Caterina Balivo intende ispirarsi come adattamento al 'The Hellen DeGeneres Show', che mette in scena interviste con celebrità e persone del pubblico, monologhi comici della conduttrice ed esibizioni musicali. Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia (dove arriva Luca Rosini) dopo oltre 20 anni per affiancare Francesca Fialdini a 'La vita in diretta'. Per Marco Liorni si apre una nuova avventura il sabato pomeriggio alle 16.45 su Rai 1 con 'Italia sì'.

Cristina Parodi, a partire dal 23 settembre alle 17.35, sarà la conduttrice di un nuovo contenitore, 'La prima volta'. Nella domenica pomeriggio di Rai1 la giornalista racconterà la prima volta di persone comuni e celebrities in uno studio dove tutto può succedere. Storie toccanti, imprese incredibili, piccole sfide e grandi traguardi. Racconti dai finale mai prevedibile ma sempre emozionanti. Il programma si articola tra esperienze che mettono alla prova perché obbligano a superare i propri limiti a sfide che si vincono solo se si riesce ad andare oltre le proprie paure, a sogni che si realizzano impossibili fino ad un momento prima.

Domenica In a Mara Venier

Torna 'Domenica in', lo storico programma contenitore della Domenica pomeriggio di Rai1, alla 43esima edizione. Gran ritorno alla conduzione con Mara Venier che insieme a tanti amici ospiti, accompagnerà gli spettatori lungo il pomeriggio tra giochi, interviste, musica, attualità.

Access prime time

Lunedì 24 settembre dalle 18.50 su Ra1 torna il quiz campione di ascolti più longevo della televisione italiana con la conduzione di Flavio Insinna. Con alle spalle oltre 3700 puntate, 'l’Eredità' è giunta alla sua 17° edizione, guidata da Amadeus, Carlo Conti e il non dimenticato e indimenticabile Fabrizio Frizzi. Tornano anche le amate 'Professoresse: Eleonora Arosio, Laura Dazzi, Chiara Esposito e Vera Santagata sono pronte a proporre nuovamente dalle loro postazioni la simpatia, i sorrisi e le pillole di curiosità con le quali hanno conquistato gli spettatori.

Portobello con Antonella Clerici

Nuova edizione per 'Portobello', il people show più famoso e completo del panorama televisivo italiano, condotto da Antonella Clerici. Nel mercatino televisivo che mette al centro storie e spaccati di vita vera i partecipanti potranno cercare l'amore, rincontrare le persone perse di vista, avere l'opportunità di conoscerne nuove, raccontare le loro invenzioni, vendere gli oggetti che hanno fatto parte della loro vita. Lo show è un crocevia di storie emozionanti in cui persone comuni e talvolta celebrities raccontano la propria vita. Ogni concorrente entra in una delle cabine dello show dove riceve le telefonate e i messaggi dal pubblico filtrati dal mitico Centraloneche interagiràanche con i social network. La conduttrice potrà in qualunque momento mandare in viva voce la conversazione in corso in una delle cabine. Immancabile il gioco simbolo dello show, dove un ospite vip o un membro del pubblico tenterà di far pronunciare in 30" dal pappagallo Portobello il suo nome.