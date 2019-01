Rai 2: 'The Voice' con Ventura si farà, niente chiusura per 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto'

Presentato oggi al Cfo (Chief Financial Officer) della Rai Giuseppe Pasciucco il piano economico della seconda rete per tutto il 2019 dal neo direttore di Rai 2 Carlo Freccero.

Rai 2, ultime notizie: 'The Voice' con Simona Ventura si farà

'The Voice' si farà con Simona Ventura e andrà in onda da uno studio milanese della Rai. Sarà un'edizione con una produzione che punterà in larghissima parte su professionisti e maestranze interne, anche allo scopo di contenere i costi.

Rai 2, ultime notizie: 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto' non chiudono, ma...

Un piano che sarebbe sostanzialmente la traduzione in numeri di quanto annunciato in conferenza stampa la scorsa settimana. Il piano prevederebbe grandi risparmi ma non la chiusura dei programmi 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto', come si vociferava nei giorni scorsi, per i quali sarebbe prevista però una riduzione sensibile del costo a puntata.

Rai 2, ultime notizie: arrivano 'Povera patria', 'L'ottavo blog' e una nuova striscia di informazione

Inoltre, l'esordio della striscia di informazione che dovrebbe prendere il posto di 'Quelli che... dopo il Tg' di Luca e Paolo sarebbe pianificato per l'inizio di febbraio, sempre che Fabrizio Salini (l'ad riceverà il piano economico insieme a quello editoriale tra stasera e domani) dia il suo ok.

'Povera patria', il nuovo approfondimento che nascerà da un completo restyling di 'Night Tabloid' e che vedrà la conferma alla conduzione di Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, esordirà venerdì 25 gennaio in seconda serata. Mentre a marzo dovrebbe prendere il via il magazine 'L'ottavo blog', incentrato sull'informazione che viaggia su nuovi formati online.