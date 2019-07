Palmas-Magnini fanno coppia anche in tv: in arrivo un nuovo programma | ANTEPRIMA TODAY

Una nuova avventura per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Inseparabili nella vita di tutti i giorni, i due faranno coppia anche sul lavoro, al timone del programma 'Assaggi d'Amore': un viaggio nelle città più romantiche d'Italia, per far sbocciare un amore tra due conoscenti che in passato non è andato a buon fine.

Il campione di nuoto e la showgirl, nei panni dei cupidi, guideranno i due protagonisti alla scoperta dei loro sentimenti. I personaggi della prima puntata ambientata nell'incantata Siracusa, in onda il 13 Luglio alle 15.50 su Real Time Canale 31, saranno Dario Guastella e Alessia Giglio. Giorgia affiancherà Alessia, mentre Filippo il giovane Dario che preparerà per l'innamorata una ricetta d'amore con prodotti siciliani. Ad Alessia sarà portata una cloche da Dario che le presenterà la sua pozione d'amore: se Alessia assaggerà, la coppia si formerà, il tutto condito da suspense e commenti di Giorgia e Filippo.

'Assaggi d'Amore' è un programma di Elio Bonsignore, prodotto dalla Me Production, scritto da Yuri Grandone e Martina Polimeni e porta la firma alla regia di Matteo Ricca. E' solo una puntata pilota, ma si prospetta già una serie nelle prossime stagioni televisive in giro per le città più romantiche del nostro Paese.