Pamela Prati, l’agente Eliana Michelazzo entra nella casa del GF? Interviene Mediaset

La vicenda intricatissima del matrimonio di Pamela Prati e della misteriosa identità di Mark Caltagirone si infittisce più di quanto già non sia e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe valicare i confini delle mere discussioni televisive per diventare argomento da “approfondire” nella Casa del Grande Fratello.

La notizia circolata nelle ultime ore, infatti, parlava di Eliana Michelazzo (l’agente della showgirl pronta ad ammettere di aver sempre mentito confessando di non aver mai incontrato il presunto sposo della Prati) ospite della puntata del GF di stasera 20 maggio con l'intento di chiedere di partecipare al programma di Canale 5 e sfuggire all’ulteriore pressione mediatica che si scatenerà in seguito all’intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso, in onda mercoledì prossimo. La possibilità, tuttavia, è stata drasticamente bocciata da Mediaset con un comunicato.

L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset.#GrandeFratello @GrandeFratello — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) 19 maggio 2019





Eliana Michelazzo entra nella casa del GF? Mediaset: “Ipotesi mai presa in considerazione”

“L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset”: così recita il tweet dell’azienda che pare bocciare senza appello la candidatura di Eliana Michelazzo a concorrente del Grande Fratello, evenienza che era stata diffusa da un comunicato secondo cui Eliana Michelazzo, opsite della trasmissione, farebbe richiesta di raggiungere i gieffini. Al momento, dunque, emerge la secca improbabilità dell'ingresso del discusso personaggio tra i concorrenti del reality. Certo è che la situazione è imprevedibile...