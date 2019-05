Pamela Prati ospite di 'Chi l'ha visto?' a titolo gratuito

La partecipazione di Pamela Prati alla puntata di domani di 'Chi l’ha visto?', anticipata da Dagospia, avverrà - a quanto apprende l'Adnkronos da ambienti Rai - "a titolo gratuito" e "nell'ambito di una puntata interamente dedicata da Federica Sciarelli alle cosiddette truffe romantiche". Un fenomeno che coinvolge tante donne e tanti uomini che la trasmissione di Rai Tre porta avanti da anni.

Roberto D'Agostino contro Pamela Prati a 'Chi l'ha visto?'

L'indiscrezione sul cachet pari a zero, però, non placa le polemiche. "La vera truffa è al pubblico - si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino, il giornalista che ha smascherato il finto matrimonio dell'ex Primadonna del Bagaglino - Può il servizio pubblico ospitare un'ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani? Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre? La Rai deve ancora chiarire quanto era il compenso alla Prati per le ospitate dalla Venier e dalla Balivo, visto che oggi sul Fatto Quotidiano la sua agente (e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro a Verissimo".