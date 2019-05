Pamela Prati a 'Chi l'ha visto?': non è una fake news

Pamela Prati ospite a 'Chi l'ha visto?'. Letto così potrebbe sembrare un titolo di 'Lercio', oppure uno dei tanti meme che da settimane impazzano sui social, o addirittura l'ultimo grottesco tentativo della showgirl, protagonista di una truffa mediatica senza precedenti, di trovare il suo Mark Caltagirone, quello che lei stessa ha ammesso non esistere.

Nessuna fake news. L'ex star del Bagaglino sarà davvero ospite del programma cult di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, per parlare di truffe online. Lo fa sapere Dagospia - informatissimo sul caso - sollevando la polemica: "La vera truffa è al pubblico - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - Può il servizio pubblico ospitare un'ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani? Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre? La Rai deve ancora chiarire quanto era il compenso alla Prati per le ospitate dalla Venier e dalla Balivo, visto che oggi sul Fatto Quotidiano la sua agente (e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro a Verissimo".

Non solo. Donna Pamela, oltre a spifferare i compensi, sbugiarda la Prati svelando che era proprio lei a gestire l'account di Mark Caltagirone. Dunque nessun plagio, ma un raggiro che metteva d'accordo tutte e tre le donne della Aicos (Perricciolo, Michelazzo, Prati). Chi meglio di lei, allora, per parlare di catfishing e dintorni? Magari da un altro punto di vista...