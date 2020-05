Pamela Prati contro ‘Verissimo’, il programma di Canale 5 non ci sta: “Basta lo diciamo noi”

E’ passato un anno da quando le cronache mediatiche italiane indagavano sul caso Mark Caltagirone quale gigantesca messinscena che vide Pamela Prati, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo tra le discusse protagoniste. Per ripercorrere l’accaduto, il programma ‘Verissimo’ aveva annunciato la riproposizione del clamoroso episodio in cui la showgirl abbandonava lo studio di Canale 5 lasciando stupefatta Silvia Toffanin. L’intervista sarebbe dovuta andare in onda nell’appuntamento di sabato 2 maggio, ma l’attacco con cui Pamela Prati ha accusato il programma di voler “ridicolizzare” la sua persona ha indotto la trasmissione ad annullare la scelta, non senza replicare duramente alla ex diva del Bagaglino.

Pamela Prati attacca Verissimo: la dura replica del programma

Alla notizia della riproposizione del caso che la vedeva protagonista, Pamela Prati ha così puntato il dito contro il programma ‘Verissimo’. “È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi”, le parole della donna affidare a Instagram: “Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da voi per farvi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. Basta”.

Pronta, allora, la replica della trasmissione che, sempre via social, ha fatto sapere di aver cancellato la messa in onda dell’intervista a Pamela Prati: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo”, il commento del programma che ha concluso con l’hashtag #BuonaPrimavera in ricordo della frase che fece scattare il presunto amore tra la showgirl e l’inesistente Mark Caltagirone.