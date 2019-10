Pamela Prati a 'Domenica In', la Rai blocca l'ospitata

Un nuovo capitolo del Pratiful nella domenica pomeriggio di Rai1? Non s'ha da fare. Nelle ultime ore, sui social, circolava l'indiscrezione di una presunta partecipazine di Pamela Prati alla prossima puntata di 'Domenica In', ospite di Mara Venier. Proprio lì, quasi un anno fa, la showgirl rivelò di essere "moglie e mamma", infarcendo il racconto di dettagli familiari di pura fantasia.

Una notizia che ha trovato contemporaneamente conferma e smentita. Come fa sapere l'Adnkronos, infatti, l'ex star del Bagaglino era stata invitata per scusarsi con Mara Venier e con il pubblico nella prima parte del programma, ma Rai1 ha decso di bloccare tutto.

Nessun commento da parte della conduttrice che quando scoprì l'inganno, mesi fa, si disse profondamente delusa. L'unica nota stonata di una stagione di successo. "Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori - aveva spiegato Mara Venier in un'intervista a La Stampa - Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva. Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei".

Pamela Prati a 'Domenica In'? "Stavolta niente compensi"

La notizia del ritorno di Pamela Prati a 'Domenica In' aveva già alzato un polverone. "Se confermata la presenza di Pamela Prati a Domenica In, la Rai garantisca che non le verrà corrisposto alcun compenso, a differenza dei 3 mila euro per la precedente ospitata, quando inventò la storia del matrimonio rivelatosi una bufala. Rai1 rispetti i soldi dei cittadini". Questo il tweet del deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, prima della smentita.