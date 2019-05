Pamela Prati lascia l'agenzia Aicos: chiusi i rapporti con Michelazzo e Perricciolo

Le notizie sul caso mediatico che vede come protagonisti Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone si inseguono una appresso all’altra nelle ore concitate che precedono l’intervista-confessione di Eliana Michelazzo a ‘Live – Non è la d’Urso’. L’ultima riguarda lo scioglimento del rapporto contrattuale tra la showgirl e la Aicos Management Group di Pamela Perricciolo e della stessa Eliana Michelazzo, comunicazione che è stata diffusa con la seguente nota inviata dall'avvocato Irene Della Rocca a Dagospia.

“Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l'agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig. ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana”.