Pamela Prati torna in tv a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti

Pamela Prati a sorpresa 'approda' a La7 e domenica 22 settembre sarà ospite alla trasmissione 'Non è l’Arena' di Massimo Giletti per raccontare la sua versione dei fatti sul caso Mark Caltagirone. A confermarlo all'Adnkronos lo stesso Giletti. La showgirl non si mostrava in tv da quando, prima dell'estate, è stata travolta dalla bufera sul caso mediatico delle sue 'finte nozze', che l'hanno vista al centro della scena mediatica insieme alle ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo alias Donna Pamela.

Pamela Prati e il 'caso' Mark Caltagirone

Per chi non avesse seguito la vicenda, ecco un breve riassunto del 'caso' Mark Caltagirone. A gennaio Pamela annuncia le nozze con un misteriorso Mark, fantomatico imprenditore nel settore edile, insieme al quale dice anche di aver preso in affido due bambini: Sebastian e Rebecca. Qualche mese dopo si diffondono voci che mettono in dubbio l'esistenza dell'uomo e dei bambini. La indagini partono da Dagospia, che definisce la vicenda "la grande truffa del gossip". Così, dopo una strenua resistenza, i rumors vengono confermati dalla stessa Prati e dalle sue due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo: tutte e tre ammettono che Mark è un personaggio totalmente inventato. Pamela si giustifica dicendo di aver sentito l'uomo solo via telefono e di essersene innamorata così.

Ma la storia non è finita qui. Perché la stessa Eliana si dice ingannata, spiegando di essere fidanzata da dieci anni con un uomo che non ha mai visto (e che ha sempre sentito telefonicamente) ed accusando l'ex collega Perricciolo di averla presa in giro.

Il caso 'Mark Caltagirone', approdato in tribunale, non ha ancora trovato una completa risoluzione.