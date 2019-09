Un inizio pieno di colpi di scena a 'Non è L'Arena', che torna domenica 22 settembre in prima serata su La7 con una puntata che ospiterà Pamela Prati, Matteo Renzi e un'inchiesta su Bibbiano.

Massimo Giletti: "Su Pamela Prati abbiamo un importante documento inedito"

La showgirl, coinvolta nel caso mediatico dell'anno, torna in tv dopo mesi per raccontare la sua versione. Dopo tanti teatrini, Giletti promette massima serietà: "Ci occuperemo del Prati gate, ma lo faremo alla nostra maniera con l'intevista a lei che non parla da mesi ma anche con un'inchiesta su questa clamorosa fake news che ha trasformato l'assenza in un'enorme presenza mediatica - ha fatto sapere il conduttore, come riporta l'Adnkronos -. Ascolteremo la sua versione ma mostreremo importanti documenti inediti. Uno in particolare che mi chiedo come mai abbiamo cercato e trovato solo noi".

Matteo Renzi a 'Non è L'Arena', Giletti: "Ha fatto un capolavoro politico"

Il padrone di casa, che intervisterà Matteo Renzi nella prima puntata di 'Non è L'Arena', non ha dubbi: "In questo momento, insieme a Matteo Salvini, è obiettivamente il politico con la presenza più forte. Ha fatto un capolavoro politico. Ha convinto il Pd a fare il governo con i Cinque stelle e subito dopo ha annunciato la scissione. Qualcuno ha parlato di Machiavelli ma lui è andato ben oltre Machiavelli. Intervistarlo non sarà facile ma mi sembrava lui il politico con cui dovevamo inaugurare la stagione".

'Non è L'Arena', il caso Bibbiano

Nella prima puntata della nuova edizione di 'Non è l'Arena' si parlerà anche del caso Bibbiano, ma l'argomento potrebbe essere oggetto di una puntata monotematica 'in esterna', più avanti nella stagione, sulla falsariga di quanto fatto per raccontare la vicenda delle sorelle Napoli. "Stiamo pensando ad un paio di speciali da realizzare fuori dallo studio, andando direttamente nei territori ad incontrare i protagonisti", ha spiegato il direttore di La7, Andrea Salerno, alla conferenza stampa di presentazione. "Come abbiamo fatto per le sorelle Napoli", ha aggiunto il conduttore Massimo Giletti. Che poi alla domanda su uno speciale su Bibbiano, ha aggiunto: "Non lo escludo". "Domenica - ha spiegato Giletti - parleremo di Bibbiano per approfondire l'aspetto che davvero ci interessa, ovvero mettere in discussione il sistema degli affidi, che evidentemente non funziona e ha dato vita a delle storture insopportabili. La politica, destra e sinistra, invece di litigare su Bibbiano dovrebbe dire andiamo a vedere come si può cambiare questa situazione. E invece la politica sta facendo enormi passi indietro".