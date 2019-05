Pamela Prati, presenza muta a ‘Chi l'ha visto’: Federica Sciarelli risponde alle critiche

Puntata di ‘Chi l’ha visto?’ particolarmente attesa quella di ieri 20 maggio: nei giorni scorsi l’annunciatissima e parecchio discussa presenza di Pamela Prati negli studi di Rai Tre ha fatto balzare dalla sedia i telespettatori che certo non si aspettavano che nello storico programma che da anni si occupa di persone scomparse venisse trattato il caso di Mark Caltagirone, uomo che irrintracciabile non lo è mai stato, conclamata ormai la sua assoluta inesistenza.

Ma chi si aspettava che anche in questa sede la showgirl giurasse di essere stata vittima di truffe/raggiri/plagi è rimasto deluso dall’andamento della puntata: Pamela Prati è rimasta zitta, ripresa ogni tanto in un angolo dell’inquadratura dalla regia che ha puntato sul primo piano di Federica Sciarelli, pronta a rispondere alle polemiche inerenti alla trattazione del caso nella sua trasmissione.

Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’: le parole di Federica Sciarelli

In apertura di puntata Federica Sciarelli, confermando la presenza di Pamela Prati, ha motivato la sua presenza nell’ottica dell’inchiesta sulle cosiddette ‘truffe romantiche’ in cui incappano decine di donne innamorate di uomini che le irretiscono attraverso i social per poi ingannarle e spillare loro anche denaro .

“Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di tutte quelle donne che oggi vi mostriamo”, ha esordito la conduttrice lanciando il primo di tanti servizi parte di una grande inchiesta sul caso. In seguito, ecco affrontare direttamente le critiche ricevute e rispondere ai tanti che si sono chiesti perché parlare di Pamela Prati in un programma come ‘Chi l’ha visto?’

“C'è stato un po' di subbuglio in questi ultimi giorni perché c'è un ospite che ha attirato su di me tantissime critiche. Io vi leggo tutti, quindi mi sono accorta che voi in realtà siete molto più preparati di me sul caso di Pamela Prati(…) Ho visto che tutti quanti conoscete forse meglio di me questa storia diventata un tormentone, un caso che arriva un po' a tutti e che chi non lo conosce se lo fa raccontare. Ma voi vi chiederete: ‘La Sciarelli è impazzita?’ No, infatti noi questa sera siamo qui con voi a darvi un messaggio fortissimo, un pugno nello stomaco che vi arriverà”, ha spiegato Sciarelli riprendendo il tema sulle truffe romantiche e lanciando altri servizi sul caso (qui le dichiarazioni di Federica Sciarelli a partire dal minuto 0:18).

In tutto questo, Pamela Prati zitta, muta. “Ringrazio Pamela per averci dato la possibilità di parlare tutte queste donne che non hanno avuto la sua stessa visibilità”, le parole finali della conduttrice per la sua ospite che, nel frattempo, era imputata principale nel severo processo mediatico instaurato da Barbara d’Urso nel suo Live su Canale 5.