Pamela Prati, l'indiscrezione bomba: "Torna a Verissimo e confessa tutto"

Tra giallo e soap opera, la vicenda che ha travolto Pamela Prati e le sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Petricciolo sta assumendo contorni sempre più seri. Dal puro gossip si è passati a un caso su cui indaga anche la polizia, considerando i reati che via via vengono a galla, e nessuno sembra voler far calare il sipario su questa storia da cui l'ex regina del Bagaglino ne esce con le ossa rotte.

A far luce sul finto matrimonio con Mark Caltagirone è stato fin dall'inizio Dagospia, che in queste ore - dopo la versione raccontata da Eliana a 'Live - Non è la d'Urso' - lancia una nuova indiscrezione. Pamela Prati avrebbe registrato una nuova intervista con Silvia Toffanin, in onda sabato 25 maggio su 'Verissimo', in cui confessa tutto.

La showgirl sarda ci avrebbe ripensato e dopo aver giurato di voler mettere la parola fine su questa storia, torna nel salotto televisivo in cui appena due settimane aveva continuato a sostenere l'esistenza del fidanzato, dei due bambini presi in affidamento e del matrimonio, nonostante prove e testimonianze dimostrassero il contrario. Pamela Prati avrebbe ammesso in lacrime che Mark Caltagirone non esiste. Titoli di coda di quello che ormai sembra sempre di più un film di fantascienza.